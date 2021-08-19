【劍擊女神】江旻憓9月入讀中大法律博士課程　從「格鬥芭蕾」找到自己

▲ 江旻憓表示當初選擇修讀法律，希望了解更多打劍的制度問題及伸張公義，並認為法治與運動精神有不少相似地方。

香港律師會理事會下周二(24日)改選舉行，「專業派」陣營的黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅在其Facebook專頁，上載與港隊「重劍一姐」江旻憓對談片段。江旻憓提到當初修讀法律，是希望了解更多有關劍擊的制度問題並伸張公義，又認為法治與運動精神有不少相似地方。

江旻憓畢業於美國史丹福大學國際關係學士，之後曾在港修讀中國人民大學法律碩士課程，9月將入讀香港中文大學法律博士課程。被問到為何想成為律師，江旻憓指自己喜愛讀書，「好多嘢想學、好多嘢想知」。

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她憶述，早前因傷患問題康復進度未明，於是決定修讀由中國人民大學的法律碩士課程，冀從不同角度了解中國，「我喺美國讀大學時，國際關係讀咗好多關於佢哋點樣睇中國，所以我好想由中國perspective（視野）和角度了解中國，加上香港近年對一國兩制的爭議」，認為必須了解兩方見解，才可有充分知識表達自己的意見。

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「格鬥芭蕾」找到自己

江旻憓大概天生屬於劍擊。小時候母親帶她學芭蕾舞，看着鏡中的自己，「其他小朋友跳得好靚，我就咁樣、咁樣」，她比劃着雙手模仿芭蕾舞姿，猛說「（跳得）好肉酸」，總之一上跳舞班她就哭。

後來看到毗鄰舞蹈室的跆拳道班，小女孩向媽媽坦白：「我鍾意呢個！」一心認為女兒家應該溫文爾雅，豈料小小人兒只愛格鬥，媽媽萬般不情願地安排Vivian上跆拳道班，一邊尋找其他「優雅的運動」，例如花式溜冰，Vivian也學了六年。

江旻憓中學讀英基沙田學院，IB考獲41分（滿分45分），在美國著名學府史丹福大學修讀國際關係畢業。

獨生女沒圓媽媽所願，做個優雅的芭蕾舞家，問Vivian長大後可有跟母親聊起這事，她說：「有，其實她很失望，又怕我受傷，像之前兩次斷膝蓋韌帶，她都擔心到哭，每次比賽見到對手比我健碩，她就超緊張。但媽媽沒把失望說出口，還一直支持我追尋夢想，沒有她，就沒今天的我。」

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責任編輯：蘇文軒