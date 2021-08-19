【尖子樂手】蕭偉中反轉老牌麵家源興隆　化身演奏廳譜寫麻甩爵士樂

▲ 蕭偉中擅長演奏低音大提琴。（馮漢柱攝）

追求即興、餘韻深沉的JAZZ爵士樂，總讓人撩動心弦。音樂家蕭偉中Justin有康莊大道不走，反而隨住節拍追逐音樂夢，扛住低音大提琴去捱世界。

曾於中環四季酒店任樂手，疫情下Justin收入盡失，轉型網上直播籌款，利用西環魚蛋麵檔作為表演舞台，將黑奴音符注入傳統麵食，譜寫出妙不可言的獨特曲風，地踎又麻甩。

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源興隆近50年老店 例休日變演奏廳

老牌麵家西環源興隆，逢周一例休。大門鐵閘緊閉，貼着通告「休息一天」。但門縫傳出一股鐵鏽味伴隨鹼水麵香，還依稀聽見裊裊樂韻餘音，夾雜黑奴音符節拍，總讓途人一頭霧水，靈魂撩起陣陣好奇心。

原來「創樂空間」創辦人蕭偉中Justin夥拍三數名音樂人，正在麵店大廳合奏爵士曲。現場不止有樂手、結他、色士風、低音大提琴，四圍更擺放住「網紅燈」、攝錄機、混音器等器材，以網上串流直播，也順道向外籌款。

社會運動+疫情 收入插水

串流直播收入有高有低，「試過一晚收入過萬元，甚至可以支付錄音室月租；但低起上來可以捧蛋。」為了開拓收入，他想過借助網上「帶貨」風潮，於直播推銷產品。但思前想後，發覺「帶貨」跟藝術性強烈的演奏環境，總是格格不入，最後擱下念頭，「開live辦演奏串流，從商業上看，其實算不上成功。」

Justin去年向源興隆老闆借來場地，不定期趁住麵家例休日，拉隊於店內合奏，至今舉行過8場網上直播。他年少時放棄矽谷科企筍工，回流香港創辦音樂中心；之後又試過在四季酒店酒廊任駐場樂手，也受邀參與商業品牌演出，酬勞滿滿，公司年收入可達100萬美元。不過隨着近年社會運動、疫情來襲，捲走表演與合作機會，公司要裁員9成，收入大跌近10成。

收入插水怎辦？「咁咪落街食源興隆囉，一餐三、四十蚊，平平哋可以救命。」對於背棄高職厚薪，他明言不後悔，「如果活於上流社會，我就唔會發掘出源興隆；相信沒幾多個同學，雖然做ibank，但有機會吃過街坊麵店，我是打從心底喜歡源興隆。」

原創精神 與源興隆老闆結緣

他與麵家老闆結緣，源於他看中源興隆出品的原創性，有自製炸醬、特色豬肚丸，貼近爵士樂元素。「JAZZ本是美國草根音樂，香港卻出現於酒店舞臺。源興隆這格局，恍如時光倒流到數十年前，就似旺角一隅的兒時麵店，所以希望跟老闆合作，借用場地。」

以往參與演奏活動，觀眾目光總是眼征征望住樂隊。但現在改玩網上串流，Justin演奏時只能望住鏡頭，惟有調整心態，「以前表演活動一定有觀眾，而家反而要設法吸引網民收看；即是要從幕後樂手角色，曝光成別人認識的演出者。」除了網上宣傳，麵店也貼出海報推廣，不少食客會認出Justin，甚至開口稱渴望做現場觀眾。「可惜不能，麵檔不能無牌招呼觀眾。」

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盼聯乘本地文化 霓虹背景

Justin近期有個新目標，在老牌麵店之外，更希望將爵士樂聯乘本地文化，尋求具噱頭的合作企劃。「香港的霓虹景象正逐漸消失，可能這批招牌只於一兩條街出現。」他聯同夥伴正在蒐集霓虹招牌，盼在工廈貨倉砌出招牌做背景，令直播帶出完美音色以外，還添上五光十色的視覺衝擊。

他相信轉戰網上串流演奏，可創造無窮可能性，「好多人說獅子山下就是香港精神，我覺得這是草根思維，正是要不斷努力來取得成功。」他追求這份貼地精神，盼窮其一生貫徹始終，實踐爵士音樂夢。

父蕭炯柱母廖秀冬 悉心栽培

蕭偉中雙親是鎂光燈常客，爸爸蕭炯柱是前規劃環境地政局局長；媽媽廖秀冬曾任環境運輸及工務局局長。他自小獲悉心栽培，中學讀男拔，16歲到英國留學，其後考入劍橋唸電腦科學；畢業後赴美任職矽谷一間公司，年薪逾50萬港元。

他憶述當時事業順利，成功於矽谷立足生活，證明自己身價，但內心卻秉持一股衝勁，「2003年（沙士）見到香港咁慘，感到家人想自己在身邊，有種責任要在逆境下返港。」

2003年底回流，蕭偉中當時26歲，卻手持約100萬元資產，讓他不愁資金發展音樂事業。「於矽谷工作，公司會向員工送股票。當年很輕易擁有一筆資金，經濟上算是穩陣。」

音樂教育起步 再覓其他機會

蕭偉中隨即與夥伴合資，2004年在銅鑼灣開設音樂中心「創樂空間」，定期舉辦音樂表演，也會開班教孩童樂器，他主力教低音大提琴。

當年香港經濟蕭條，媽媽身任高官也飽受壓力，何解要堅持己見做音樂？「父母總希望仔女學音樂，就決定由音樂教育起步，再找其他機會。」為了開拓收入，也實現夢想，2007年他將爵士樂搬上舞台，在中環四季酒店Blue Bar兼任演奏樂手，一做就10年，「爵士樂原本就饒富美國草根精神，只是香港將它放上神枱。」

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記者：吳卓峰