【億元毒品】22歲大學生涉近2億元冰毒海洛英案　警方搗長沙灣工廈毒品倉

▲ 警方共檢獲234公斤海洛英及冰毒。(曾秋文攝)

警方毒品調查科早前展開反毒品行動，搗破一個販毒集團的主要毒品貨倉，拘捕一名22歲大學生，檢獲148公斤懷疑冰毒及86公斤懷疑海洛英，市值約1.95億元，毒品數量是今年以來檢獲最多的案件。

毒品調查科署理警司吳頴詩表示，過去3個月警方搗破5個在紅磡、上水、粉嶺、馬鞍山和將軍澳搗破5個毒品儲存倉庫，拘捕8男4女，介乎16至45歲，涉嫌「製毒」、「串謀製毒」、「販毒」和「阻礙警務人員執行職務」等罪名。 行動中檢獲96.3公斤不同種類的毒品，包括44.3公斤海洛英、32.6公斤可卡因、13.2公斤俗稱「K仔」的氯胺酮和6.2公斤冰毒。

毒品調查科(行動)總督察葉秀蘭，警方再經調查，得知涉案為一個販毒集團，在長沙灣一工商大廈作為主要毒品儲存倉，昨日(18日)到目標單位埋伏，拘捕一名22歲、報稱是大學生的男子，相信他當時準備出貨，在其背囊及單位共搜出148公斤冰毒和86公斤海洛英，以及大批毒品包裝工具。

毒品調查科(行動)警司陳江明表示，涉案毒品估計來自金三角及東南亞區地方，不排除有少量毒品已流入本地市場，警方正加緊調查，不排除有更多人被捕，案件明日(20日)將在西九龍裁判法院提堂。

▼ 點擊圖片放大 +2

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文、蘇文軒