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【億元毒品】22歲大學生涉近2億元冰毒海洛英案　警方搗長沙灣工廈毒品倉

社會 16:29 2021/08/19

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警方共檢獲234公斤海洛英及冰毒。(曾秋文攝)

警方毒品調查科早前展開反毒品行動，搗破一個販毒集團的主要毒品貨倉，拘捕一名22歲大學生，檢獲148公斤懷疑冰毒及86公斤懷疑海洛英，市值約1.95億元，毒品數量是今年以來檢獲最多的案件。

毒品調查科署理警司吳頴詩表示，過去3個月警方搗破5個在紅磡、上水、粉嶺、馬鞍山和將軍澳搗破5個毒品儲存倉庫，拘捕8男4女，介乎16至45歲，涉嫌「製毒」、「串謀製毒」、「販毒」和「阻礙警務人員執行職務」等罪名。 行動中檢獲96.3公斤不同種類的毒品，包括44.3公斤海洛英、32.6公斤可卡因、13.2公斤俗稱「K仔」的氯胺酮和6.2公斤冰毒。 

毒品調查科(行動)總督察葉秀蘭，警方再經調查，得知涉案為一個販毒集團，在長沙灣一工商大廈作為主要毒品儲存倉，昨日(18日)到目標單位埋伏，拘捕一名22歲、報稱是大學生的男子，相信他當時準備出貨，在其背囊及單位共搜出148公斤冰毒和86公斤海洛英，以及大批毒品包裝工具。

毒品調查科(行動)警司陳江明表示，涉案毒品估計來自金三角及東南亞區地方，不排除有少量毒品已流入本地市場，警方正加緊調查，不排除有更多人被捕，案件明日(20日)將在西九龍裁判法院提堂。

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記者：曾秋文、蘇文軒

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