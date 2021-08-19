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【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒稍後將獲短訊通知

社會 15:40 2021/08/19

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總商會第三輪抽獎抽出1009名幸運兒，享港鐵全年票或置地購物券等合共600萬元禮品。

本港至今已有逾半人口接種首劑新冠疫苗，總商會今日(19日)推疫苗接種第三輪抽獎，合共送出1,009份禮品，包括港鐵全年車票、置地廣場購物禮券及數十份酒店住宿等，總值接近600萬港元；稍後亦會有四輪抽獎，送出數以千份獎品，包括兩部平治C系列房車。

總商會今天舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第三輪抽獎，由范家碧律師行資深合夥人范家碧博士主持，隨機抽出1,009名得獎者。

獎品包括港鐵全年車票（約值160萬元）、置地廣場購物禮券（總值95萬元）、英皇戲院電影禮券（總值41.6萬元）、專業法律服務現金券（總值80萬元）、數百份購物、餐飲和現金禮券，及數十份酒店住宿，總值接近600萬港元。

所有幸運兒將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站

總商會共有七輪抽獎，至今已完成三輪，稍後還有四輪抽獎，送出數以千份獎品，包括兩部平治C系列房車、總值數百萬元的購物和餐飲禮券，以及數百份酒店住宿，下次抽獎日期為9月2日。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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