【律師會改選】蘇紹聰：特首發聲合理　現任理事感被威脅

▲ 香港律師會下周二改選理事會。（資料圖片）

香港律師會下周二改選理事會，特首林鄭月娥日前點名指，如律師會被政治凌駕專業，政府將考慮與其終止合作關係。律師會前會長蘇紹聰認為，林鄭發聲合理，不認為會影響理事改選。不過，律師會現任理事、公民黨成員彭皓昕則認為，林鄭說法令人感到威脅及擔憂。

蘇紹聰今接受電台訪問時形容，律師會理事會一向較保守，遇到有政治敏感事件時，都要從法律角度平衡，指律師會過去一兩年有政治化趨勢，舉例指有理事與政黨關係密切，曾參與外國制裁香港的外訪等，他認為，特首是在該背景下發聲。

彭皓昕在同一節目中指，不想看到選舉流於對候選人的人身攻擊，認為應保護專業自主，由會員檢視候選人的資歷及政綱後作選擇。對於蘇紹聰指又理事與政黨關係密切，彭指，蘇紹聰任內出任政協，現任會長彭韻僖亦有參與選委會選舉。

下周二的理事會改選由11人競逐5個理事席位。「開明派」派出4人參選，即羅彰南、白樂德、馬秀雯和韋恆理。被視為建制陣營的的「專業派」則黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅；另外2名候選人黎蒑和唐瑋綸則未有明顯政治立場。

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責任編輯：林曉君