【媽媽的神奇小子】劉德華年捐10萬助殘疾運動員　曾聘蘇樺偉任文員度生活難關

▲ 蘇樺偉跟劉德華是好朋友。

由吳君如監製及主演的《媽媽的神奇小子》口碑和票房都不俗，電影改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事，戲中一幕講到蘇樺偉曾放棄跑步，為生活轉行改當速遞員，現實的蘇樺偉確曾遇上重重障礙，當時得到天王劉德華鼓勵及幫忙減輕負擔，得以專心比賽。

2020東京殘奧將於下周舉行，而電影《媽媽的神奇小子》正是講述曾在殘奧上奪金牌的蘇樺偉的奮鬥經歷。

▲ 電影《媽媽的神奇小子》講述蘇樺偉母子奮鬥故事。

【媽媽的神奇小子】蘇樺偉以自身經歷鼓勵港人 柳應廷：運動員有血有汗

為生計一度想放棄運動

在1996年亞特蘭大奧運會，香港「風之后」李麗珊在滑浪風帆賽奪得香港首面奧運金牌，全城振奮，而同年香港殘奧運動員蘇樺偉亦在男子4x100米接力賽奪金，可是其待遇與受注目程度遠不及李麗珊，他更一度要放棄跑步改做其他工作維持生活。

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在《媽媽的神奇小子》中，演員梁仲恆一句「我返去跑步嘅話，每個月政府津貼得三千蚊咋」，令不少體會運動員現實的艱辛，事實蘇樺偉亦因為知道出去打工，人工比起一個月僅得$3,000資助為多。

天王劉德華自1996年起曾每年拿出10萬港元資助香港傷殘運動員，當他知道蘇樺偉的困境後，對他甚賞識的劉德華，曾安排對方在歌迷會「華仔天地」當文員，並遷就蘇樺偉訓練時間，讓他可彈性上班，沒有後顧之憂，可以專心預備賽事。

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蘇樺偉曾表示，在劉德華歌迷會上班，只負責上載圖片到電腦，而華仔對他亦很關心和照顧，在一些華仔歌迷會活動上，歌迷有時太過瘋狂，令蘇樺偉耳朵不舒服，其他同事都會把他帶到安靜地方休息。劉德華亦會在上班時，教蘇樺偉玩一些魔術。

在2008年北京殘運上，蘇樺偉以24秒65的速度在男子100米T36級別決賽奪得金牌，同時打破該項目的世界紀錄。當時任北京殘運形象大使的劉德華十分雀躍，事後更特別打造足金金牌送予蘇樺偉及殘奧隊運動員。

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蘇樺偉在2016年正式退役，現於香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會工作。