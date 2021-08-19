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【育兒心得】孩子講大話乃成長必經階段　幼兒教育專家教應對︰不必急於指正

幼稚園 16:10 2021/08/19

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講大話是孩子成長的必經階段，父母不必過分憂慮。（iStock圖片）

3至6歲的幼兒講大話，怎麼辦？其實講大話都是孩子成長的必經階段，父母不必過分憂慮。愈是智力高、說話能力強、想像力好的幼兒，愈早懂得講大話。家長不必急於指正，或替孩子圓謊。我們應先了解為甚麼孩子會「講大話」。

0至3歲的幼兒，所謂的「大話」都是「假大話」。此時期的幼兒，於時間、空間、順序等的認知發展還很弱，對於甚麼發生先甚麼發生後，在哪裏發生、誰做、做甚麼、是今天還是昨天、是上午還是下午等理解也不準確。

再者，幼兒這個年齡發展階段，腦裏會有很多不同的想像，而對於想像與現實的區分，也不太清晰，亦有可能混合起來。因此，當我們去求證事情發生的具體過程時，會有成人看起來的所謂講大話情況。此外，幼兒語言發展尚未成熟，當他們用語言表達時，亦會因為說得不清楚而被成人理解成講大話。

至於3至6歲也會出現「假大話」的情況，與3歲前不同的是，幼兒的認知較多，說話能力較佳，理應沒有以上的問題，但怎麼仍有「假話」的情況？除了部分幼兒的想像能力較佳，仍會把想像與真實事情混為一談，更多是源於孩子與成人的標準有所不同。當父母要求孩子完成一件事、一個任務，孩子告訴你已經完成，但父母檢查後發現並非如此，認為孩子講大話，其實很有可能大家對完成的標準不同，孩子極有可能真心覺得已經完成了。

父母該如何處理面對孩子假大話？父母不必急於搬出大道理說教，3歲以下的幼兒，情緒、邏輯思維還在發展中，根本無法一時三刻改變過來，父母亦不要嘲笑孩子，只需用說話重申「事實」一遍，說出甚麼是真、甚麼是假就可以了。例如：幼兒對你說「我看見爸爸變成怪獸」，父母可以回應：「你想像爸爸變成怪獸，那不是真的，世界上沒有怪獸的」。

當然，到孩子再大一點出現「講大話」的情況，則有可能是害怕承擔後果、怕父母責罵，父母就要與孩子好好溝通，了解其原委了。

全文刊於《經濟日報》專欄「博士童行」，原題為「應對幼兒講大話」。

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撰文 : 伍寶珠博士 啟文幼稚園教育總監

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