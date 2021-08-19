【新冠肺炎】國泰女員工密切接觸者增至90人　袁國勇倡為轉機客作抗原病毒檢測

▲ （黃傑偉攝）

機場國泰貴賓室「寰宇堂」47歲女員工本周二（17日）列為本地源頭不明個案，其體內沒有抗體且病毒量高，應屬近期染疫，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，正為病人作全基因排序，發現此個案屬Delta變種病毒，與本港近期輸入個案比對，沒有任何一個個案吻合，故排除是由輸入個案傳染。

歐家榮續指，與全球數據庫內個案作比對，發現有33宗與國泰個案最接近，只有有6個核酸位置不同，都是在英國個案，又指已向航空公司拿取轉機者名單，發現最近21日逾2000人到訪，當中6個來自英國，其中3個已去澳洲、3個去了上海，須看看有沒有陽性個案，暫時追蹤有90位密切接觸者，暫未有新個案。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則表示，機場有員工未打疫苗是很奇怪，形容機場是很高危地方。被問到是否應禁止轉機客來港，袁反問：「咁香港點生存？」，他建議，可用抗原為轉機客做檢測，「測試30分鐘內有結果，如是陰性可放在同一房間，PCR檢測時間長，但抗原好快做到」，他強調：「有咩緊要得過員工打哂疫苗？起碼感染到唔洗死。最好方法是人人都打哂針，不要再對7成免疫屏障有幻想，假設4分之3人打了疫苗，仍有200萬人未打。」

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文