【育兒心得】兒子分享義教英文比staycation更開心 港媽：樂意付出的人更快樂

▲ 能夠成為快樂的人，其中一個主要條件，是樂意付出。

和朋友談起錢這個題目，他坦白的說，當擁有越多，生活足夠有餘，卻害怕付出、怕儲得不夠、怕預算不好、怕將來發生些什麼事儲備不足。他所有恐懼的事情其實並未發生的，生活還是過得好端端的安穩，卻因為懼怕可能發生的未知，反而比沒有錢時更着緊，更吝嗇分享。

這種恐懼應該普遍、彷彿是未雨綢繆，其實是恐懼和憂慮，令人不能放鬆，亦會很容易不快樂。

近期閱讀一篇文章，討論快樂人的特質。能夠成為快樂的人，其中一個主要條件，是樂意付出。「施比受更有福」的福氣，相信就是快樂吧！

付出並非一定要富有，很多時候富有的人也未必會付出。聖經有這個故事，說到一個寡婦把僅餘的兩蚊捐出，其餘的人也同樣奉獻，數目比寡婦更多，但耶穌卻說窮寡婦奉獻的比眾人更多。付出並非關乎數目、而是你的心態。

很多人不快樂，因為集中追求自己能夠擁有些什麼？而不是可以付出什麼？

快樂人能慷慨地分享所擁有的東西，他們都樂意給予時間、精力、技能和金錢。無論是捐錢也好、當義工也仔，付出對他們而言不是一種損失，能夠給予反而是一種快樂。代表著心靈的富裕，也是對自己所擁有而所作出的感恩回應，付出讓他們感到更快樂！

這個暑假的開端，我和已經步入青年的兒子商量怎樣渡過這個假期，由於兒子讀英文學校，和他要好的同學也不是本地學生，大家溝通都是說英語的。而我們身邊認識有很多基層小朋友，大都很抗拒英語，我提議不如和同學仔一起找些有趣的遊戲方法，幫助他們學英文。

我兩夫婦常和兒子說，他能夠在一個快樂的學習環境、以及一個自然的英文語境上學，是非常幸福的，他可以把這些幸福分享給別人。

最後，他叫了他的同學仔，我也叫了我的英語朋友一起腦震盪，齊齊搞了一個充滿歡笑的暑期英文班。

暑假將近結束，我問兒子什麼是暑假最高興的事情？「同我啲好朋友一齊去幫人，教啲小朋友英文，我覺得好開心！」

我本來以為他會說staycation 之類的答案，原來年青人的快樂不一定在乎吃喝玩樂，相信自己能夠付出，有能力關懷別人也是非常快樂的。

聖經故事還未說完，眾人都是把自己有餘的才付出，但寡婦卻相反，沒有計算自己擁有什麼，能夠無畏懼地為自己認為對的事情毫無保留的付出，她才是真正的財務自由，有這樣的心胸，必定快樂。

擁有和付出不是均等的、亦不成正比。不是你多「擁有」，便會多「付出」。「付出」比「擁有」價值更高，你能夠多付出，就是多富有、多快樂了！

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