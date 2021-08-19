【港大研究】港大揭納米蜂窩狀矩陣結構加快義肢與骨骼融合　術後癒合大減至2至4個月

▲ 港大團隊揭納米蜂窩狀矩陣結構加快義肢與骨骼融合，術後癒合時間減至2至4個月。（經濟日報資料圖片）

截肢患者裝配義肢需要6至8個月時間與自身骨骼融合，術後首數小時更或產生劇烈免疫反應。港大醫學院研究發現利用醫學用鈦合金的表面，設計從納米級蜂窩狀矩陣結構，病人植入義肢後，免疫細胞為適應蜂窩狀矩陣的生長空間，分化成一種抗炎的巨噬細胞亞型，加快植入體與骨骼融合，術後癒合時間大減至2至4個月。

是次研究由港大醫學院矯形及創傷外科學系團隊領導，提到截肢患者通常要藉手術來裝配義肢，大部分器械主要材料為鈦合金。團隊發現於鈦合金表面設計90納米的蜂窩狀矩陣結構，限制免疫細胞的生長空間，當中M0巨噬細胞將分化成不同細胞亞型，以適應表面生長空間最小的矩陣。

團隊發現，M0巨噬細胞因而走向一種抗炎的巨噬細胞亞型「M2巨噬細胞」分化，以加強巨噬細胞於材料表面的黏附能力，即製造一個免疫組織微環境，有利於間充質幹細胞向成骨細胞方向發展，令骨骼與植入物融合，估計手術後的癒合時間可從6至8個月，縮短到2至4個月左右。

領導這項研究的港大醫學院矯形與創傷外科學系楊偉國指出，納米結構可應用於義肢、人工關節甚至假牙移植，令骨骼與植入物的融合時間減少多達2/3；而於全關節置換手術中，相關結構亦適用於鈷鉻合金等植入物材料，視乎進一步研究和臨床試驗結果，更或可用於承載止痛及抗生素等藥物。

相關研究成果已於《Science Advances》發表。

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責任編輯：陳正怡