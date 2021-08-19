【藥油成分】白花油萬金油不是萬能　港大醫學院解構用途：只供外用勿接觸傷口

▲ 港大醫學院指出，白花油、萬金油只供外用，使用時要避免接觸傷口。

白花油、萬金油是不少港人家中常備藥油，甚至被視為萬能。香港大學醫學院在其facebook專頁發文，解構這兩款藥油的成分，指出正確用途，提醒大眾只可外用，使用時要避開傷口等位置，有兩類人要避免使用。

港大醫學院表示，當出現頭暈目眩、皮膚癢痛、手足腫痛、湯火刀傷、蚊蟲咬傷等情況，白花油、萬金油通常也會派上用場。這兩款藥油含有多種成分，各有不同功效，某些人士更要慎用。

白花油成分及作用

市面上的白花油主要成分一般包括：水楊酸甲酯、樟腦、薄荷腦、桉油和薰衣草油，功效如下：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：骨科醫生拆解運動創傷謬誤 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

萬金油成分及作用

萬金油除有樟腦、薄荷腦，也含有用於芳香療法的玉樹油和丁香油等成分。玉樹油、丁香油功效如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

使用注意事項

港大醫學院提醒，白花油和萬金油功效多，但只供外用，使用時應避免接觸傷口、眼睛及黏膜。若使用不當，可引致嚴重後果。使用前應留意以下事項，有兩類人要避免使用：

患感冒、水痘或發燒的兒童應避免使用白花油含有「水楊酸甲酯」這種成分，可引致兒童患上「雷爾氏綜合症」（Reye’s Syndrome），即是一種會影響肝臟及中樞神經系統的罕見併發症。

白花油含有水楊酸甲酯及樟腦這兩款成分，若錯誤吞服或長期塗於大範圍皮膚，可引致腹痛、噁心、嘔吐、肚瀉、頭痛及暈眩等不良反應。

對藥油任何成分過敏的人士，均不應使用該產品。

同場加映：1顆蜜棗等於幾多顆方糖？ 中醫營養師拆解蜜棗「高糖陷阱」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣