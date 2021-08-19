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【藥油成分】白花油萬金油不是萬能　港大醫學院解構用途：只供外用勿接觸傷口

食用安全 17:09 2021/08/19

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港大醫學院指出，白花油、萬金油只供外用，使用時要避免接觸傷口。

白花油、萬金油是不少港人家中常備藥油，甚至被視為萬能。香港大學醫學院在其facebook專頁發文，解構這兩款藥油的成分，指出正確用途，提醒大眾只可外用，使用時要避開傷口等位置，有兩類人要避免使用。

港大醫學院表示，當出現頭暈目眩、皮膚癢痛、手足腫痛、湯火刀傷、蚊蟲咬傷等情況，白花油、萬金油通常也會派上用場。這兩款藥油含有多種成分，各有不同功效，某些人士更要慎用。

白花油成分及作用

市面上的白花油主要成分一般包括：水楊酸甲酯、樟腦、薄荷腦、桉油和薰衣草油，功效如下：

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同場加映：骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

萬金油成分及作用

萬金油除有樟腦、薄荷腦，也含有用於芳香療法的玉樹油和丁香油等成分。玉樹油、丁香油功效如下：

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使用注意事項

港大醫學院提醒，白花油和萬金油功效多，但只供外用，使用時應避免接觸傷口、眼睛及黏膜。若使用不當，可引致嚴重後果。使用前應留意以下事項，有兩類人要避免使用：

  • 患感冒、水痘或發燒的兒童應避免使用白花油含有「水楊酸甲酯」這種成分，可引致兒童患上「雷爾氏綜合症」（Reye’s Syndrome），即是一種會影響肝臟及中樞神經系統的罕見併發症。
  • 白花油含有水楊酸甲酯及樟腦這兩款成分，若錯誤吞服或長期塗於大範圍皮膚，可引致腹痛、噁心、嘔吐、肚瀉、頭痛及暈眩等不良反應。
  • 對藥油任何成分過敏的人士，均不應使用該產品。

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責任編輯：羅嘉欣

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