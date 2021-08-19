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【MIRROR成員】Ian連番被偷拍感難受　陳卓賢情緒受困寫長文訴苦　

娛樂 17:44 2021/08/19

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MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日推出個人單曲《搞不懂》，他日前在音樂串流平台開直播宣傳新歌兼與一眾粉絲交流。Ian在直播期間大講心底話，交代由於發生一些事情而令他不太想「開咪」，再於聊天室內發文講述對於「被偷拍」的感受，有粉絲表示擔心Ian。

Ian提到自己多次在街上請偷拍者刪除相片，也明白得到大家的關注可能是好事，但似乎形成一種阻隔。

Ian是MIRROR隊中的人氣王。

【MIRROR成員】陳卓賢新歌MV隱藏內心秘密　Ian《搞不懂》表達成名後不安

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪

Ian留言：「但世界變成無左（咗）say hello打招呼，少左（咗）簡單嘅對話，少左（咗）話一齊影張相嘅request，好似9成時間都係得番偷拍」、「可能大多數人都會覺得公眾人物，係（喺）公眾地方，被偷拍係合理嘅事，但我相信有理性嘅朋友仔」。

他也相信身為公眾人物的自己是有責任分享正確的價值觀，也表明自己是絕對不好受。

Ian公開自己曾被偷拍，直認不太好受。

Ian後來解釋自己講述「被偷拍」的經歷不是為了追究，最後在直播尾聲寫下一句「i said i am okey」，相信粉絲也不用太過憂慮。

Ian今日出席活動時，提及表示對被人偷拍感到不開心，他解釋自己較內客，怕人多熱鬧，如在公開活動場合拍照沒問題，或私下見到他要求照也可以，但如跟朋友、家人食飯被偷影便不好，故現時已沒再去球場打波。

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《搞不懂》憑歌寄意

Ian在直播中分享自己入行後所面對的困擾，而新歌《搞不懂》就是他向填詞人Oscar真情剖白後而誕生，歌曲講述他在成名後在生活及事業遇上問題，即使知道解決方法也無能為力，處於「明白，但搞不懂」的狀態。

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在今年6月播出的《調教你MIRROR》中，有一集就講到數十名粉絲「私追」MIRROR至梅窩，令戶外拍攝項目被逼取消。12子最終一字排開勸喻粉絲離開，Ian在討論期間曾提出過要向粉絲交代阻礙拍攝的嚴重性。

Ian今日跟AK、Lokman出席活動回應事件。

同場加映：Ian專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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