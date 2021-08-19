【超市大搜查】24款辣椒醬+泰式雞醬大比拼　日雜《LDK》推薦17款惹味辣椒醬【附完整名單】

▲ 24款辣椒醬+泰式雞醬大比拼。

家家戶戶都必定會有辣椒醬，日本雜誌《LDK》日前實測24款辣椒醬及泰式雞醬，比拼各款醬的味道、香味、平衡度等，推薦出17款好味的辣椒醬，並精選3款最出色的辣椒醬！

日本雜誌《LDK》日前找來烹飪專家薩丹先生實測24款暢銷的辣椒醬、甜辣醬、豆瓣醬、泰式雞醬等，主要比較每款辣椒醬的味道、香味、質感、平衡度及回購度。品牌包括：泰國公雞牌、楊協成、李錦記、KAGOME、美極Maggi、HEINZ、ABC等。

5項評分標準：

1.味道：分別檢查甜度、辣度、酸度和鮮味。希望辣椒醬與配菜可以相得益彰。

2.香味：希望有民族風情的氣味，判斷是否開胃。

3.質感：醬的質地不能太濃稠或太稀。

4.平衡：味道、香氣和質地是否融合。

5.回購度：性價比是否高，LDK編輯部和薩丹先生會否自費購買。

總評分50分以下

總分獲50分以下的，包括HEINZ、ABC、美極等知名品牌的辣椒醬。整體而言，這些辣椒醬的味道、香味分較低。另外，LDK指出有機辣椒醬的表現較差，味道是壓倒性地不足。

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總評分50分以上（第17至第6名）

《LDK》指出，其實排頭17位的辣椒醬都屬於好味的辣椒醬，表現平衡。當中有甜辣適中的醬、充滿大蒜或鮮味的醬，亦有特別風味的醬，如蕃茄、菠蘿味等。

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頭5名：

頭5位的頂級辣椒醬，與第6至17位比較，其甜味、辣味、酸味、鮮味之間有更好的平衡。當中LDK精選3款最推薦的辣椒醬為第1位Yamamori Sweet Chili甜辣醬、第2位泰國公雞牌甜辣醬及第5位スイートチリソース甜辣醬。

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責任編輯：楊宛茜