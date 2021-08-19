【德國升學】留學德國畢業後取得工作簽證 升學專家：工作8年可申請入籍

▲ 只要能在德國取得工作簽證，再工作滿8年年資，就符合資格申請德國國籍。

到海外升學留學，除了是因為想增廣見聞，相信有不少人都希望獲得學生簽證Visa後，再申請移民，想得到永久居留權，成為海外國家如歐洲、美國、澳洲等地公民。但眾所周知，申請移民從來不是簡單事，不但手續繁複而且費用昂貴，更不能保證可以成功移民。

原來眾多歐洲國家中，德國移民是最為容易？只要能在德國取得工作簽證，再工作滿8年年資，就符合資格申請德國國籍，甚至永久居留權，等於打開了歐洲的大門，可以在歐盟的國家中游走及工作。德國升學專家Anson Sham將會在下文為大家拆解德國升學移民的疑問。

申請德國移民永久居留權資格

不少到海外升學留學的學生都會選擇在畢業後繼續在當地實習或工作，希望有機會「升學移民」。只要畢業後在德國找到工作成功就業，同時德語水平達到B1 Level，最快可以在開始工作2年後申請永久居留權（Settlement permit）。只要在德國讀書、工作及生活居留滿8年，便有資格申請入籍，取得歐盟護照。

德國新設移民法吸引專業技能學生？

大家關心的德國職場，因於德國的工作簽證十分有利於外國人才，也是比英國、法國更容易取得，所以大部分的公司都有好多不會講德文的外藉同事。德國升學專業顧問Anson Sham分享了一個有關德國職業的故事，他曾經在漢堡實習的德國公司，只有老闆和一個員工是德國人，其他都是英國、澳洲、土耳其、意大利、墨西哥人，非常國際化，大家共同語言都是英文。

在德國雖然無唐人街，但亦有很多香港、華人公司會想聘用同鄉人。 當然視乎你生活的城市、選讀的學科或工作都有異。 從2020年3月1日開始，德國政府為鼓勵技術人才移民，德國的新法規開始正式生效。這條新條例對於德國這個至今仍未有真正移民法的國家而言，可以說是邁出了歷史性的一步。

新移民法放寬了合資格專業人員的移民政策。以往申請人必須持有大學學位，但新條例實施後只需完成2年職業培訓，便可視為合資格專業人員。同時取消了「優先審核」（Priority Check）的程序，令德國求職的難度降低不少。最理想的情況下，只需21個月就可申請德國永久居留權。

德國新設《移民法》 吸引專業技能亞洲學生，實施培育青年人才措施，於德國畢業後只需要工作滿兩年後便可申請永久居留權。不僅是大學生，如今參與職業技能培訓的申請者也能夠申請德國簽證。年紀少於25歲而畢業後在德國工作滿2年，就可以申請永久居留。

德國簽證Visa申請須知

有關讀書移民計劃的簽證分為學生簽證和語言學習簽證。簽證的有效期同為6個月或以下，申請費用為75歐元。申請人需到達德國後及簽證到期前，到移民局辦理居留許可，費用為100歐元。

學生簽證的持有人可以申請最少為期 1 年的居留許可，期間可做兼職工作（每年最多 120 個全日或 240 個半日）。若果課程未完成，則可申請續簽。畢業後可轉為求職者簽證並有最多18個月時間找工作。找到工作並轉為技術移民的相關簽證後，才可開始累積8年居留年數。

想申請學生簽證需要提交德國大學認受入學試證書（例如DSE/CE/AL證書）、中學或大學畢業證書、語言能力證明（英文或德文）、經濟狀況證明（每年需達10,332歐元）、機票購買證明、健康保險證明和由德國大學發出的錄取信（如未收到錄取信，也可先申請求學簽證入境德國）。

德國入籍升學移民程序

申請入境留學簽證Visa

抵達德國後到居民登記處（Einwohnermeldeamt）登記居住地址

在簽證到期前到移民局（Ausländerbehörde）申請居留許可（Aufenthaltserlaubnis）

持有合資格的居留許可並累積一定年數

滿足其餘居留條件後，向移民局申請永久居留權（Niederlassungserlaubnis）

獲得永久居留權後繼續居留在德國，直至總居留時間達8年

滿足其餘條件後，向移民局提出入籍（Einbürgerung）

放棄原有香港/BNO國籍，獲得德國國籍

成為德國公民，獲得德國身份證及護照

德國歐盟藍卡簽證條例

德國政府為指定行業專才設立了可以申請特快工作簽證的歐盟藍卡。如果你的學歷符合德國教育相關部分的認可，同時擁有德國大學院校學位，又或是從事人才短缺的行業如自然科學工作者、數學家、工程師、醫生或IT專員等，就已經擁有大部分申請藍卡的資格。

就學歷而言，藍卡申請人需具德國大學學位、德國教育部門承認的外國大學學歷，或與德國大學學歷相等的海外大學學歷。

另外，藍卡申請者獲聘的工作薪金在未扣稅前，年薪不可少於50,800歐元。申請人亦可從事德國人才短缺的行業，例如醫生、建築師、工程師、工程科學家及IT專員等，只要僱主提供的稅前年薪高於39,624歐元，就具申請德國藍卡資格。



在德國申請歐盟卡的整個流程大概歷時2星期，如合符申請資格，可根據德國駐港領事館提供的check list準備所需文件，在網站預約時間，再在指定日期帶同所需文件及費用75歐元，親身前往領事館完成申請便可。

根據德國聯邦第5款第10條的規定，藍卡持有人及其配偶在藍卡持有期內可以遊週末遊歐盟最高12個月，12個月以上則藍卡失效。在藍卡卡失效。本土德國德國的超過 6 個月的時間將在申請永久停留時間不算作在德國的延長時間。同樣適用於對方的規定。

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文章獲穎德學府授權轉載。