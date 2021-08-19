【靚太廚房】靚媽蔡雪瑩教整簡易版蘋果批　用方包代替酥皮更健康

▲ 靚媽蔡雪瑩教大家整簡易版蘋果批，亦分享跟小朋友相處的點滴。

今集《靚太廚房》請來靚媽蔡雪瑩Snowy教大家做一款簡易版的蘋果批，選用新鮮的蘋果以及用麵包取代酥皮，比起傳統的蘋果批相對健康。而Snowy的兩個子女平時喜歡吃茶點，相信他們也喜歡這個蘋果批。

▲ 蔡雪瑩（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

平時工作忙碌的Snowy不忘陪伴兒子Wesley及女兒Sheryl學習及玩樂，有時會和他們一起下廚，享受家庭樂。例如剛剛過去的農曆新年，她和小朋友一起做蘿蔔糕，這也是Snowy人生中第一次做蘿蔔糕，

同佢哋一齊煮嘢食，佢哋會好開心！

她笑言，無論她為子女煮甚麼食物，即使是煮公仔麵，他們都會覺得很好味，很捧場，令她都十分滿足。

蔡雪瑩：子女挑食是天生

家長希望小朋友可以多吃生果，建立營養均衡的飲食習慣。Snowy表示兒子Wesley比較挑食，生果方面只喜歡吃香蕉和蘋果。反而女兒Sheryl的接受程度較高，喜歡吃不同的食物，笑言她是個令長輩很開心的妹妹，

因為老人家最擔心小朋友食唔食嘢。

她認為小朋友是否挑食是天生，因為媽媽用同一個方法教導，小朋友都可以有不一樣的表現。

教整簡易版蘋果批

今次Snowy教大家做的簡易版蘋果批，一次過滿足喜歡吃香脆麵包的Wesley及喜歡吃生果的Sheryl，而且當中以肉桂粉入饌，在炎夏馬上體驗到聖誕節浪漫的感覺，

我好鍾意冬天同聖誕節，而肉桂香味食物，一般喺呢個時侯推出，所以一聞到肉桂味道，就好似慶祝聖誕！

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材料：

方包 3片

蘋果 1個

檸檬汁 2湯匙

肉桂粉 1茶匙

糖 1湯匙

蜂蜜 1湯匙

牛油 12克

蛋液 少許

粟粉 適量

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做法：

1. 把蘋果去皮切粒。

2. 把檸檬汁加入蘋果粒，攪拌均勻。

3. 開中火預熱平底鑊，加入牛油、蘋果粒、糖、蜂蜜，煮至軟身。

4. 加入肉桂粉，再煮2分鐘，放涼待用。

5. 用麵粉轆壓平方包，於４邊掃上蛋液。

6. 在麵包的一邊切3刀，在另一邊放上蘋果粒。

7. 對摺麵包，用手輕按麵包固定，再用叉壓邊，反轉再壓邊。

8. 於麵包表面掃上蛋液。

9. 預熱180度焗爐。

10. 以180度焗10分鐘至金黃色。

小貼士

Snowy在做蘋果批的過程應用了一些小技巧，當切好蘋果粒後，可以加入檸檬汁，除了調味，更有助防止蘋果粒變色。此外，在煮蘋果粒途中，如蘋果煮得乾身，可加少許水；如蘋果煮得稀身，可加少許粟粉打芡。這樣可容易掌握餡料的稀稠度。

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記者：王芷瑩