【投訴港台】港台新聞報道誤將台灣稱作國家　通訊局指用詞不準確發強烈勸諭

▲ 港台新聞報道誤將台灣稱作國家，通訊局指用詞不準確發強烈勸諭。（經濟日報資料圖片）

通訊局今日公布，兩宗涉及港台節目的投訴，經審議後裁定違反《電台節目守則》，其中一宗涉及去年高雄補選新聞內容，將台灣稱作「全國」，當局認為台灣並非國家，使用「全國」一詞並不準確，遂向港台發強烈勸諭；另一個案涉電台節目《旅遊樂園》播放含有粗俗用語的《喝啖茶》一曲，遭局方發出警告。

首宗投訴個案涉及去年8月15日，港台第一台播放電台節目《新聞報道》，有關高雄舉行補選的報道提到「民眾可以在全國1800多個票站投票」，被指補選只在高雄舉行，及台灣並非國家，相關報道內容不準確；港台及後於陳述中承認，有關言論錯誤使用「全國」一詞，辯稱直接引述台灣一間通訊社報道，已於網上重溫內容修改。

通訊局審議後認為台灣事實上不是一個國家，該言論中使用「全國」一詞並不準確，批評港台沒有嚴格查證新聞內容是否準確，惟應不會對聽眾就整篇報道的理解造成重大影響；裁定投訴成立，決定向港台發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》。

另一宗個案涉及今年4月港台第一台播放的電台節目《旅遊樂園》，投訴指節目內播放一首名為《喝啖茶》的歌曲，而歌詞中出現一個粵語粗言；節目主持亦於下一集節目開始時就事件致歉。通訊局認為投訴成立，並決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

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責任編輯：陳正怡