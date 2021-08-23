【抗癌鬥士】口腔突然流血不止確診口腔癌三期 剪上唇毀容保命積極面對助同路人

▲ 患口腔癌切除整個上顎，仍勇敢面助同路人度過難關。

當人生正踏入如日方中的階段，偏偏遇上突如其來的考驗，你會積極面對，還是選擇放棄？今年74歲的抗癌勇士麥文彪，就用行動來告訴大家，以正面的心態去迎接不一樣的生命，更協助抗癌路上的戰友，會活得更加精采美滿。

曾患上口腔癌第三期的麥文彪（Bill哥），經歷過兩次大手術及多次電療，現在已完全康復。他從不吝嗇分享他的故事，在不少刊物以及今年5月出版的《拾回人生》著作中，亦有記載他抗癌的心路歷程，勉勵同路人勇敢面對。

▲ 麥文彪於大約9年前患上口腔癌，進行過大型手術，仍然保持正面樂觀。（曾耀輝攝）

內地葡萄酒先驅

Bill哥在高中時到美國留學，修讀行政管理，大約在2002年左右，因緣際會認識到一位美國釀酒師，50多歲毅然轉行投身葡萄酒業。豐富的葡萄酒知識及經驗，加上操流利的英文，有一定的優勢，後來連意大利、澳洲的酒廠也找他分銷。事業發展一帆風順的他，長年在內地工作，太太及子女則居港。

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確診口腔癌扭轉人生

在2012年，有一次Bill哥的口腔突然流血不止，醫院要他抽取樣本化驗，但他決定回港治療，不幸確診口腔癌三期。他淡淡然說當時也沒有太大的反應，本着有病就去醫的心態，也從未想過退休，還打算康復後繼續做。記得5月看醫生，6月就立即動手術，可見病情也相當危急。

手術要將口部右上顎切開，移除癌細胞，治療過程也算順利。只是對年逾60歲的他，30次的電療實在很辛苦，除了影響胃口，體重也暴跌，只能憑意志力去撑住。一年後完成療程，本以為告一段落，可惜他不停脫牙，醫生發現癌症復發，擴散至口腔左上顎。

醫生本來建議再度切除，但以後就只能靠喉管進食流質食物，Bill哥認為不可行，斷然拒絕。他認為這樣生活沒有了人生樂趣，而且亦會不夠營養，立即講No way，決定另行求醫。這次主診醫生提出大膽的方法：剪去上唇，再以肚皮一片肉覆蓋，並植入金屬架保持面型。手術相當複雜，卻令他可正常進食固體食物，亦不會影響味覺。

康復後全職義工助人

手術後Bill哥能維持正常進食，只需要慢慢咀嚼，亦不能太大口，除了果仁或其他較硬的食物要磨碎剪細外，飲食也能應付自如。說話雖不及以往流利，但也相當清楚。手術影響了外觀，問他會否有人投以奇異及不禮貌的目光，他卻自信地說：

我的個性是不在乎別人的看法，有這種想法是其他人的損失。

思想積極樂觀的Bill哥，在工作時從未考慮退休，只是病情令他被迫停下來，於是他將動力放在義務工作上。他恒常為癌症基金會做義工大使，為其他癌症病人做分享、家訪，以及與他們參與各種活動，帶病友及家屬出外走走，如參觀博物館，讓他們散散心之餘，感到在抗癌路上有人支持陪伴。

他記得曾有一位同樣患上口腔癌的印度朋友，他對於做手術一直猶豫不決，之後終於下定決心，完成手術後我去探望他，見到他面部相當腫脹，大約10日後就離世了。如果早點做決定，也許病情就不會惡化。

勇敢堅強為最大動力

Bill哥在2015年加入了東區醫院的癌症病人資源中心任義工，除了分享自身經歷，解答病人及家屬問題，亦會做病房探訪。同時兼任頭頸癌病人組織的義務秘書，將以往的工作經驗，投放在義工工作之上。退休之後，時間表再次排得密密麻麻，可惜因為疫情關係，很多工作也暫停下來。

他說在東區醫院每星期也有差不多10個新症，初次知道自己患癌的人，心情難免徬徨無助。他會帶他們行醫院，教他們要去哪裏做治療、申請援助等。

我灌輸不要放棄的心態給他們，放鬆心情不要想太多，要對醫護人員有信心。他自己在抗癌路上從沒感到害怕或擔心，要勇於面對困境，自會擊退癌症。

追求興趣豐盛人生

Bill哥自言從沒想過自己會停下來，因此未患病時，連退休也沒有計劃過。向來喜歡試新事物，之前因為興趣去學騎馬，可惜現在醫生怕出意外，不允許他再去玩。退休後他還學習法文、意大利文、八段錦，以及他最喜歡的唱歌。他更曾個人公開演出，獻唱意大利歌劇，相當外向，不會因病收埋自己。

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記者：張頌婷