【數學難題】一條小學雞數學題掀網民爭辯　老師拆解「7+8÷4✕6+2÷1」正確答案

▲ 台灣網絡近日就「7+8÷4✕6+2÷1 = ?」的算式題掀起爭辯。

中小學生最苦惱的科目，相信大部分都會揀數學科，即使長大後仍會對數學有恐懼。有台灣網民就一條小學雞數學題，與親友爭吵不休，網民將有關算式放上facebook群組發問，卻得出數個不同答案，原來不少人將「先乘除後加減」的計算原則混淆了。

該名網民在facebook群組「爆廢公社」發文提問，究竟「7+8÷4✕6+2÷1 = ?」，他指這算式題已在親友間吵得快反臉了，希望網民幫手解答。

帖文一出，網民紛紛公開自己的算法和答案，有人算出20、9.3等答案，但較多人指答案是21，需以「先乘除後加減」的計算原則，並由左而右去算。有網民指出，說答案是9.3的人，相信是把「先乘除後加減」誤以為「先乘才可以除」，所以算錯。

正確答案︰21

資深數學老師林茂國向TOPick指正確答案是21，計算方法如下圖︰

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經典算式一︰20÷2X = 5，X = ？

過去有不少小學雞數學題，在網絡上掀起爭辯，共中「20÷2X = 5，X = ？」一題，有不少家長答2，有人卻指正確答案應為0.5，兩派還詳細寫出計法，引起熱烈討論。

▲ 以直式寫法較容易明白。（林茂國老師提供）

林茂國老師曾指出，這條數學題好經典，在學界已爭論了數十年，而正確答案應為0.5，「2X沒有括號不用優先，但這種寫法好易令人誤會。」只要將算式改以直式寫法，就會清楚易明。

經典算式二︰6÷2(2+1) = ?

另一經典算式題「6÷2(2+1) = ?」，答案是「1」或「9」，多年來都在網絡上引起爭辯，連計算機都會計錯。

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曾於美國史丹福大學就讀經濟及數學的校友為此拍攝短片兼撰文解題，他解釋要先計算有括號的數字，再按「左至右」原則作運算，即先將括號內的「2+1」算出，便得出「6÷2×3」的算式，而乘、除號位皆相等，故由左至右計算，就得出答案「3×3=9」。

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責任編輯︰王明芳