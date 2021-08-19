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【東京奧運】劉慕裳知名度急增冀成小朋友榜樣　夢想空手道成為學界項目

社會 16:59 2021/08/19

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空手道個人形銅牌得主劉慕裳(左)。(梁偉榮攝)

東京奧運港隊代表團今早(19日)參加巴士巡遊，之後到西九戲曲中心出席歡迎儀式。空手道個人形銅牌得主劉慕裳表示，見到市民如此熱情感到「好開心」，即使在辦公室和家中都向巡遊巴士揮手打招呼，「有一位市民跟住巴士一齊跑，好犀利」。

她提到，今次奧運讓香港市民開始了解空手道，「同跆拳道柔道有分別」，雖下屆奧運沒有空手道項目，但希望市民接下來在亞運、世界賽繼續支持運動員。她又指，自己都有一個夢想，是希望空手道成為學界項目，自中學開始已向隊友訴苦，「人哋個個都有學界打，我哋就冇，香港舉辦給青少年的比賽亦有限，希望可以發展空手道更多，令青少年參與到更多，這是我最大的希望。」

因為今次奧運知名度急增，她坦言自己仍在適應中，但對此感到高興，會多加利用成為好榜樣，「運動員好需要永不放棄精神」，將正能量帶給小朋友。

劉慕裳今日在歡迎儀式上領取表揚獎狀，亦有在台上作簡單分享，主持問及劉慕裳比賽眼神凌厲，有否想過退役後去演戲，她笑言：「係咪我對眼好有戲？」，雖然暫未有相關打算，「不過可以玩吓嘅」。

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記者：蘇文軒

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