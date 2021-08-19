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【東京奧運】何詩蓓寄語公眾朝目標進發達成夢想　冀退役成兒童心理學家

社會 17:33 2021/08/19

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何詩蓓(左)。(梁偉榮攝)

政府為東京奧運港隊代表舉行返港歡迎儀式，多名奬牌得主分享獲奬感受。2面游泳銀牌得主何詩蓓表示，鼓勵大家朝著目標努力進發，希望退役後重返校園，成為兒童心理學家。

主持問到何詩蓓如何兼顧學業及游泳，何詩蓓建議要善用時間，最重要是分配好時間及定下目標，

當你有一個夢想或有一個目標想達到，就會經常朝着目標進發，就算幾辛苦都要捱過去，因為就算你現在犧牲很多，但當你達成夢想一切都值得。

乒乓女團銅牌得主杜凱琹、蘇慧音和李皓晴表示，在日本讀到市民支持的訊息，覺得很振奮，又希望自身經歷可以感染更多家長，讓有意投身體育的小朋友，「接班」成為全職運動員。

左起：乒乓女團銅牌得主蘇慧音、杜凱琹和李皓晴。（梁偉榮攝）

她們續指，今早在巴士巡遊與市民互動，一起分享喜悅，十分感動。 蘇慧音指，比賽期間收到很多市民鼓勵訊息，感到很振奮，希望下個小目標是提升自己技術，心態更成熟，長期目標當然是在巴黎奧運再次奪得獎牌。杜凱琹則形容奧運歷程完美，因為既有市民支持，又能奪得獎牌。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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