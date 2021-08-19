【貨機失事】UPS貨機引擎冒火急降香港機場　調查機構發報告交代

▲ 貨機引擎一度冒出火光，消防到場處理。（Airline Secrets Exposed fb圖片）

香港機場7月20日發生航空事故，一班UPS貨機急降跑道後，疑引擎冒煙著火。民航意外調查機構今日（19日）證實，當時貨機的一號發動機起火，列作嚴重事故，發表嚴重事故調查初步報告交代事件，預計整項調查需時12個月。

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報告稱，事發於7月20日下午12時16分，一架聯合包裹(UPS)的波音747-8型貨機，登記標誌N624UP，由香港機場飛往杜拜國際機場。起飛後約四分鐘，機組人員按照操作程序關閉1號發動機，並決定折返香港。之後貨機於跑道07L著陸後，1號發動機起火；飛機除了該發動機外，沒有其他損壞，事故中無人受傷。

報告稱，機長已考獲航空運輸飛行員執照，體檢合格證明書獲「一級」，飛行經驗約9,648小時。調查組已與涉事飛機的飛行員進行面談，亦已收集相關的飛行文件、飛行數據、機場閉路電視錄像及天氣資料等。1號發動機已被拆除，運往發動機製造商通用電氣(GE)，在美國國家運輸安全委員會監督下進行檢查。

調查組正詳細分析所收集的數據和資料，確定嚴重事故情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍，以及需要跟進的調查方向，預計需時12個月。

據當日網上航空雷達圖片顯示，貨機起飛後曾於香港上空盤旋，之後折返。網上也流出多張圖片，顯示客機引擎曾冒出猛烈火光，消防於現場射水撲火。

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責任編輯：吳卓峰