【靚太廚房】前TVB主播蔡雪瑩教整簡易甜品　零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】

▲ 前TVB主播蔡雪瑩與子女一起整簡易的焗朱古力棉花糖。

今集《靚太廚房》請來前主播蔡雪瑩（Snowy），帶同她可愛的5歲兒子Wesley及3歲女兒Sheryl一同做甜品，炮製零失敗的焗朱古力棉花糖，伴以餅乾品嚐，十分滋味，大人小朋友都愛吃！

▲ Sheryl（左）、蔡雪瑩Snowy（中）、Wesley（右）（湛斯雅攝）

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享受下廚樂

▲ Wesley及Sheryl積極幫忙Snowy。（湛斯雅攝）

Wesley及Sheryl非常享受和媽媽Snowy一起下廚的時光，他們年紀小小，卻能辨認甜品的材料，逐一講出「棉花糖」、「朱古力粒」、「油」等等材料名稱。Ｗesley及Sheryl急不及待穿上圍裙，成為媽媽的小幫手，炮製美食。

同佢哋一齊煮嘢食，佢哋會好開心！

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這個甜品的步驟簡單，大約花20分鐘便做好！

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材料

黑朱古力粒 180g

果仁碎 適量

忌廉 80ml

棉花糖 約15粒

橄欖油 適量

餅乾 適量

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做法

1. 用小火把忌廉煮至微熱。

2. 把黑朱古力粒倒入忌廉，拌勻至朱古力溶成液體，備用。

3. 加入適量果仁碎。

4. 把焗盤掃上少許橄欖油，方便清潔。

5. 把朱古力溶液倒入焗盤內，並鋪上棉花糖。

6. 把焗盤放入已預熱230度的焗爐內，焗約5-7分鐘至棉花糖金黃色，即成，可伴以餅乾享用。

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少吃多滋味

Snowy提醒大家，這款甜品雖然外脆內軟，十分可口，但始終都是高糖食物，不要常常吃，偶爾和小朋友一起做甜品，少吃多滋味就夠了。

Snowy亦教大家做簡易版的蘋果批，一邊做一邊分享育兒心得，全文及影片詳情即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩