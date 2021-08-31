【靚太廚房】前TVB主播蔡雪瑩教整簡易甜品 零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】
今集《靚太廚房》請來前主播蔡雪瑩（Snowy），帶同她可愛的5歲兒子Wesley及3歲女兒Sheryl一同做甜品，炮製零失敗的焗朱古力棉花糖，伴以餅乾品嚐，十分滋味，大人小朋友都愛吃！
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享受下廚樂
Wesley及Sheryl非常享受和媽媽Snowy一起下廚的時光，他們年紀小小，卻能辨認甜品的材料，逐一講出「棉花糖」、「朱古力粒」、「油」等等材料名稱。Ｗesley及Sheryl急不及待穿上圍裙，成為媽媽的小幫手，炮製美食。
同佢哋一齊煮嘢食，佢哋會好開心！
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這個甜品的步驟簡單，大約花20分鐘便做好！
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材料
黑朱古力粒 180g
果仁碎 適量
忌廉 80ml
棉花糖 約15粒
橄欖油 適量
餅乾 適量
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做法
1. 用小火把忌廉煮至微熱。
2. 把黑朱古力粒倒入忌廉，拌勻至朱古力溶成液體，備用。
3. 加入適量果仁碎。
4. 把焗盤掃上少許橄欖油，方便清潔。
5. 把朱古力溶液倒入焗盤內，並鋪上棉花糖。
6. 把焗盤放入已預熱230度的焗爐內，焗約5-7分鐘至棉花糖金黃色，即成，可伴以餅乾享用。
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少吃多滋味
Snowy提醒大家，這款甜品雖然外脆內軟，十分可口，但始終都是高糖食物，不要常常吃，偶爾和小朋友一起做甜品，少吃多滋味就夠了。
Snowy亦教大家做簡易版的蘋果批，一邊做一邊分享育兒心得，全文及影片詳情即睇【下一頁】
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記者：王芷瑩