【集體對抗行動】大潭峽懲教所囚犯拒跟指令及罷食　懲教署派員支援隔離12名涉事囚犯

▲ 署方立即調派區域應變隊、警衛犬隊及其他支援隊伍到大潭峽懲教所支援（照片由懲教署提供）

大潭峽懲教所近日接獲情報，指部分羈留者醞釀集體對抗行動，今早2名囚犯拒絕指示跟隨其他人排隊，亦不斷挑釁職員及叫囂企圖觸動其他囚犯，派早飯期間10名囚犯罷食，向管方施壓要求取消所有紀律檢控。懲教署即派員到場支援，共有12名囚犯被隔離調查。

大潭峽懲教所近日接獲情報，指部分羈留者不滿被安排囚禁於大潭峽懲教所及要求嚴格遵守院所內的紀律及日常流程，醞釀集體對抗行動。

至今早7時25分，懲教人員按照日常程序安排17名羈留者離開監倉前往日間活動室，當中2人拒絕指示，院所即派員介入了解，惟二人不斷挑釁職員及叫囂企圖觸動其他羈留者的情緒，增援人員到場控制場面，並將2名滋事者隔離等候紀律檢控。

▲ （懲教署提供）

至其後派發早飯期間，10名羈留者進行罷食，向管方施壓要求取消所有紀律檢控。情報顯示，其他羈留者可能借勢參與。經評估及部署後，署方立即調派區域應變隊、警衞犬隊及其他支援隊伍到大潭峽懲教所支援。

署方指截至下午2時，共有12名羈留者被隔離調查。署方強調，致力確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施維持院所穩定，打擊院所內任何形式的非法活動，絕不手軟。



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責任編輯：陳正怡