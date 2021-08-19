【律師提堂】涉販毒案中妨礙司法公正　大律師准保釋律師還押候訊

▲ 大律師張曉惠(左)准保釋候訊。陳卓欣攝

25歲青年馬家健被捲入2016年企圖販毒案，原被判囚23年，服刑近5年後提出上訴，上訴庭推翻定罪和判刑，揭發曾曾處理該案的「師爺」大律師涉串謀妨礙司法公正，兩人人今(19日)被押解至九龍城裁判法院提堂。案件押後至11月29日再訊，「師爺」還押看管，大律師則獲准以30萬元保釋。

被告陳強利（58歲）及張曉惠（33歲），分別報稱退休人士及大律師，兩人同被控1項串謀妨礙司法公正。控罪指兩人於2017年1月27日至11月21日期間的若干日子，在香港與馬家健一同串謀和與其他人串謀妨礙司法公正，即就荃灣法院刑事案件2016年第2496號的相關刑事案件，包括虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，以及聲稱洪智謙並不涉及於上述相關案件。

控方今於庭上指，兩名被告曾積極導致馬家健個人肩負案中所有法律責任，控方需時調查有關該案的文件、證供及判詞，涉及2017年1月27日至11月21日的時段，當中有可能牽涉更多人士，經調查及索取法律意見後再決定最終的控罪。

控方反對兩名被告保釋，辯方申請保釋，裁判官決定批准次被告張曉惠，以共30萬元保釋，並批准她在8月21日前先繳交10萬元，以及於9月17日前再繳交20萬元。張於保釋期間，不得離港及須守宵禁令。

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記者：陳卓欣