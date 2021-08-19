【祛濕湯水】經常下雨濕氣重易疲累　中醫推介湯水補氣健脾祛濕【附做法】

▲ 經常下雨濕氣重，容易令人疲累，中醫推介湯水健脾祛濕。

本港正值雨季，註冊中醫師李廣冀指，經常下雨，濕氣重令人很易疲累，做事提不起勁。他在「遠志中醫」facebook專頁推介一款補而不膩的湯水「蓮藕扁豆赤小豆豬肉湯」，有助健脾祛濕。

李醫師指，蓮藕扁豆赤小豆豬肉湯很適合這季節飲用。若想增強清熱效果，可加入綠豆；若想增添鮮味，則可加入章魚乾，但含章魚乾的湯水不適合患有濕疹、皮膚敏感人士飲用。

蓮藕扁豆赤小豆豬肉湯

材料

蓮藕：2節

扁豆：2両

赤小豆：2両

生薏米：1両

蜜棗：6粒

陳皮：1片

薑片：1片

瘦肉：10両

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做法

1. 蓮藕去皮洗淨，切塊備用

2. 扁豆、赤小豆、生薏米及蜜棗洗淨；陳皮浸水至軟身

3. 所有材料加水煮沸後，轉小火煮

4. 煲2小時後即成

內容獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣