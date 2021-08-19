【MIRROR成員】楊樂文AK盼賺夠上車　提議Ian買私人球場避狂迷

▲ AK、Ian和Lokman出席運動品牌活動。

楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）和陳卓賢（Ian）今日出席品牌活動，現場有數百粉絲到場，隊長Lokman被問到是否收入增加了，便笑言只夠買魚蛋燒賣。

Lokman指自己的錢多用來買衫，因為自己貪靚，出街要打扮，更希望Anson Kong可以請食飯。

▲ 過百粉絲支持。

AK就形容自己較節儉，只把錢交給家人，而Ian也很開心每位成員都各工作，感香港娛樂圈更有發展。

三人被問到是否夠錢上車，笑指目標是近了一點，希望有機會買到樓，Ian也指這一代香港人追不到樓價，自己現在才開始有此打算。

同場加映：Edan訪問

至於是否離買樓的目標又近一步？3人即望向遠方，笑謂指現在的確是近了一點，AK表示買樓是香港人的夢想，希望能盡快買到，Ian坦言他這一代的香港人都覺得買樓是很遙遠的事，追不到樓價，現在才開始有買樓的想法。

▲ 三人目標買樓。

提到Ian在一個討論區表示對被人偷拍感到不開心，AK稱不知被人偷拍的相片會用來甚麼用途，如是私人時間，會覺得緊張有壓力，Lokman就指如被影到醜態會被花姐鬧，認為粉絲如想合照可以直接要求，二人取笑Ian應買有私人球場的大屋，就可以避開騷擾。