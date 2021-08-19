【最新影片推介】太太飽受4次流產之痛 暖男校長丈夫：我情願替她受苦

HKET App家庭台的及健康台節目豐富，為用戶提供多元化的生活化節目。家庭台的皇牌節目包括主攻育兒的《湊得輕鬆啲》、輕鬆烹飪節目《靚太廚房》以及傾聽明星藝人心底話的《TOPick柴犬追星》；健康台的皇牌節目，則包括主打醫生專家坐陣講解都市病的《TOPick診症室》，以及《活得健康啲》。

家庭台本周推介《湊得輕鬆啲》邀請了陳章華校長夫婦，陳太在4年内經歷4次流產，他們本來計劃領養孤兒，最後卻喜得愛女。他們是互相扶持走過4次流產之路？陳太如何透過中醫調理第5次懷孕？他們喜得愛女後，身為校長及前教師的他們，對女兒有何期望，立即收看二人的心路歷程。

《TOPick柴犬追星》呂爵安隆重登場

MIRROR成員呂爵安（Edan）和陳欣妍（Shirley）為動畫電影《反轉方舟動物園》獻聲，分別聲演長鼻獸菲尼和黑面狐莉亞，這次也是Edan和Shirley首次為動畫電影配音。兩人齊接受TOPick專訪，可是Shirley甚麼事也細膽騰雞，鬼馬的Edan腦筋轉數快，說話間常暗暗整蠱對方。



《TOPick診症室》骨科醫生拆解運動創傷謬誤

運動時意外導致手指「篤魚蛋」，如果不處理可能會影響手指活動能力。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，「篤魚蛋」或會傷及手指的骨、韌帶、肌腱，嚴重者可導致關節脫位，建議傷口出現紅腫或變形時，除了冰敷以外，亦要馬上求醫，切勿自行復位。

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