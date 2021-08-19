【香港經濟】7月基本通脹按年升1%　外出用膳及本地交通費上升帶動

▲ 5月綜合消費物價指數按年升3.7%，基本通脹率為1.0%（林宇翔攝）

政府統計處今日（19日）公布，2021年7月份整體消費物價與一年前同月比較，上升3.7%，較2021年6月份的相應升幅（0.7%）為高。處方指，2021年7月份的升幅較大，是由於去年七月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金導致比較基數較低。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2021年7月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，亦較2021年六月份（0.4%）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和本地交通費用上升所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年7月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升17.8%）、交通（上升6.3%）、住屋（上升5.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、衣履（上升2.1%）、基本食品（上升1.1%）、耐用物品（上升1.1%）和雜項服務（上升0.7%）。

政府發言人表示，七月份基本消費物價通脹率升至1.0%，主要反映去年的比較基數因本地第三波疫情及港鐵提供額外車費折扣而偏低。消費物價指數主要組成項目承受的壓力仍然溫和。

而展望將來，經濟持續復蘇和進口價格上升或會為價格帶來一些上行壓力，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在短期內應維持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

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記者：鄧凱文