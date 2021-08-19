【緊張媽媽】兒子畢業搵工面試後　媽媽半夜傳訊息給HR︰阿仔好優秀

▲ 一名台男畢業搵工面試後，媽媽竟半夜傳訊息給HR，要求聘請兒子。

父母要放手讓孩子長大！台灣一名男生畢業面試找工作，他的媽媽知道後，由於太擔心兒子不被錄取，竟然半夜偷偷傳訊息予公司的人事部，賣花讚花香，力推公司聘請兒子，此事令兒子極度尷尬，在網上大吐苦水。

媽媽干涉兒子面試

該名台灣男網民8月初在網上討論區「Dcard」發文，標題為「父母干涉我的面試，我不是媽寶」，該台男應徵工作之後，想讓媽媽放心，就主動告知她面試過程，包括公司名稱，沒想到她自己從官網上加入公司的通訊平台Line，半夜12點多凌晨1點傳訊息公司的人事部，跟HR打招呼講述他見工的事。

樓主分享了多張媽媽跟公司員工的訊息對答截圖。媽媽一開始道明來意︰

您好！這麼晚了打擾你，先自我介紹，我是上網看關於貴公司的官網，直覺是家好公司，我住XX，與董事長同住XX長大的，今我兒至貴公司應徵XXX，希望他能如願在一家不錯的公司服務，竭盡所能認真努力學習，自動自發加班，趕上進度……

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確認兒子獲錄取

媽媽打了很多字，大讚公司之外，亦坦言很擔心兒子，雖然從兒子口中得知面試官表示很大機會聘請他，可是她擔心剩下的變數。

我兒今天來訊告知，面試官說十之八九都會中選，但還有那一、二呢？蠻擔心無法把握住這次好機會……

公司人事部有禮貌但簡短地回覆，「今天下午過來的那位男生沒問題，放心，他很優秀」、「你早點休息，我會再通知你到職時間」、「不用擔心」，見最後回覆時間為凌晨1時15分左右。而樓主媽媽很開心地長篇文字去回覆，當中很放心再三確實「那是錄取囉，沒問題囉」。

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怕被標籤為媽寶

樓主知道媽媽的行為大感崩潰，很怕被標籤為「媽寶」、「裙腳仔」，但不知道應如何改變媽媽的行為。當天媽媽在凌晨2時狂致電予兒子說恭喜錄取了，開心到睡不著覺，根本不覺得自己有問題。

甚麼話都聽不進去，我真的超級無敵崩潰，她的善意讓我無從下手……

網民深表同情

網民紛紛對樓主深表同情，認為媽媽的行為真的很可怕，令人超尷尬。有人質疑樓主是否從小到大都由媽媽負責打理任何事，如朋友吵架、成績太差都會代出頭，找老師理論之類，建議他要好好跟媽媽傾談，希望家長放手，他也要學會不要事事跟媽媽說。更多網民留言見下圖︰

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之後樓主有依網民意見跟人事部職員解釋，他們也有回覆，並通知樓主被錄取及返工詳情等，可是仍然抹不掉尷尬。「這是我第一份工作，確實我不知道家人會這樣的。」

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責任編輯：王明芳