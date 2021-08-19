【球衣風波】伍家朗：心情平復不少　已重投訓練應付未來賽事

▲ 伍家朗(右一)稱心情平復不少。

東京奧運港隊代表出席巴士巡遊，之後出席返港歡迎儀式。比賽期間經歷球衣風波男單羽毛球代表伍家朗表示，奧運失利後心情已平復不少，目前已保持適量訓練，集中應付未來賽事。

伍家朗指，隔離期間獨處時回想整個奧運旅程，並總結自己失利原因，而現在需要向前看，

今年還有很多比賽，年底世錦賽，不可浪費太多精力在已經發生的事情上。

對於第一次參加如此盛大的慶祝活動，伍家朗自言為自己運動員身份感自豪，未來都運用運動員正面形象，做一個好榜樣給香港市民。

混雙代表謝影雪表示，市民踴躍支持令她深受感動：

奧運時沒有觀眾，今次終於可以近距離見到市民，親身感受他們熱烈的支持，覺得好開心。

鄧俊文就指返港完成隔離後，最想吃香港本地菜，之後會備戰公開賽、年底世界賽，希望取得佳績。女單代表張雁宜則希望先作休息，

奧運期間身心比較繃緊，呢排想休息沉澱吓，之後先再pickup返。

同場加映，骨科醫生拆解運動創傷謬誤，介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒