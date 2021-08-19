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【MIRROR星蹤】邱士縉肖像黐滿旺角鬧市　粉絲安排巴士巡遊賀Stanley生日

娛樂 18:06 2021/08/19

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粉絲為Stanley慶生。

人氣男仔組合MIRROR的12位成員各擁大批Fans支持，上月教主Anson Lo（盧瀚霆）生日獲神徒在尖沙咀碼頭擺放巨型生日廣告牌。MIRROR另一成員Stanley（邱士縉）於本月20日31歲生日，亦獲粉絲們送上驚喜。

今日（8月19日）一輛印有Stanley肖像的巡遊巴士行駛鬧市區域，車身不單止大大隻貼上「Stanley Yau」及「Happy Birthday」等祝賀字句，並印有粉絲們對 Stanley的心聲及說話，而整個祝賀廣告的設計亦十分有型，「潮味」極重，於鬧市穿梭期間相當曯目，吸引大批市民舉機拍照。

【MIRROR成員】楊樂文AK盼賺夠上車　提議Ian買私人球場避狂迷

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巴士巡遊賀Stanley

據知今次整架巡遊巴士由一位廣告公司老闆兼Stanley粉絲親自設計及安排，將於不同區域連續行駛4天，而平日租用此巡遊巴士價錢高達3萬元1天，加上司機薪酬，此4天就花了約15萬港元。
 
除巡遊巴士賀壽夠威水外，在界乎油麻地碧街及登打士街的一條行人巷內亦有驚人發現，整條行人巷都貼上Stanley的巨型祝賀廣告，一字排開非常搶眼。

這條行人巷一向人來人往，是貫穿旺角及油麻地的必經之路，平日會張貼不同類型的宣傳廣告，而今次該廣告公司老闆亦於暑假這個黃金檔期，特別抽起整條行人巷的廣告位置，獨家為Stanley賀壽，可謂不惜代價。

同場加映：呂爵安陳欣妍

憑《大叔的愛》人氣升

不少途人見到Stanley連環祝賀廣告「逼爆」整條巷都大感好奇，更引來討論區網友熱議，有Fans將這段行人巷命名為「巨龍巷」，巡遊巴士則叫「巨龍巴」，甚有創意。MIRROR成員的魔力繼續延續，到處都見到一眾成員身影，相當厲害。

高大帥氣的Stanley入行前是位舞蹈員，他憑《全民造星》參賽出道，起步算是較為慢熱，雖然沒有在唱歌方面發展，但他參演的劇集都獲不俗評價，且愈戰愈勇逐漸累積了一班忠實Fans。

夢想做演員的Stanley有份參演ViuTV大熱劇《大叔的愛》，除男主角呂爵安、盧瀚霆及黃德斌的演出掀起話題，飾演他們同事 Louis的Stanley扮演賤男一角，演技自然搞笑獲得不少好評，人氣亦隨之急升。

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同場加映：MIRROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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