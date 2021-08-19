【水銀超標】36歲女使用網購潤膚霜後水銀中毒入院　化驗揭潤膚霜水銀超標逾千倍

▲ 36歲女使用網購美白潤膚霜後水銀中毒入院。（照片由衞生防護中心提供）

衞生防護中心接獲醫管局通報，一名36歲女病人上月入院診斷有「蛋白尿」，檢測發現尿液樣本水銀含量高於參考水平，疑與兩款美白潤膚霜有關；醫管局化驗兩款涉事美白潤膚霜後，發現水銀含量超標逾1000倍，個案已轉交相關執法部門跟進。

涉事36歲女病人上月下旬入住屯門醫院，獲診斷尿液中出現過量蛋白質，報稱曾使用於facebook專頁購得的兩款美白潤膚霜約3個月，其尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，懷疑水銀中毒；病人已於8月6日出院，現時情況穩定。

醫管局化驗顯示，涉事2款產品來源地不明，惟水銀含量分別為可接受水平的1,152倍（日霜）及2,056倍（晚霜）。

▲ （照片由衞生防護中心提供）

衞生防護中心的調查仍然繼續，個案亦已轉交相關執法部門跟進，並指涉事2款產品水銀含量遠高於可接受水平，使用或會導致嚴重副作用，呼籲市民應立即停止使用。

中心稱，市民使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

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責任編輯：陳正怡

