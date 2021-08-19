【開學系列】揀錯書包易令學童寒背　脊醫4招教你揀好書包

▲ 揀錯書包易令學童寒背 ，脊醫4招教你揀好書包。

開學在即，不少家長會為子女購買新書包，為令子女不再揹「龜殼」返學防寒背，輕巧的護脊書包相信是不少家長的心水之選。本港脊醫教家長選書包時應留意哪些事項，直言若選錯書包，書包過重，有機會令學童出現寒背等問題。

香港執業脊醫協會主席朱君璞近日接受TOPick訪問時表示，家長在選書包時，可留意以下數點：

1：書包要夠輕

要留意書包本身的重量，它的質料越輕越好，而已裝了書的書包重量，不要超過學童體重十分之一，另如有防水功能就最好。

2：書包背帶要有墊料

選擇書包時要看看兩邊的背帶，有沒有墊料，因為墊料其實相當重要，平時背著很重的東西，墊料可以幫助卸力。

3：書包内袋要貼近背脊

這個的好處是，當你將重的東西放進這口袋裡面，當你跑跳的時候，書包不會晃動，因此不會容易弄傷腰骨。

4：書包背面有墊料

這個墊料也是可以避免撞擊，去保護腰骨。

同場加映：【開學系列】不再揹「龜殼」返學防寒背 小學生護脊書包重量大比拼

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

朱醫生提及，書包腰帶和胸帶不是小學生必須要有的功能，

除非那天是要遠足，要去背包旅行，那些活動有這些腰帶等，是更加有助卸力。

對於是否一定要買護脊書包，朱醫生認為，「護脊」這名詞是個迷思，建議家長選購書包時除留意以上數項，以及可留意書包是否獲「香港執業脊醫協會」認可，有則代表個安全。至於市面上見到拖拉式書包，朱醫生認為小學生不太需要，「學校要行樓梯，對小朋友來說不太方便。」

選錯書包易令學童寒背

對於選錯書包，朱醫生直言，易令學童寒背，身體向前傾，若背很重書包跑跳等，易弄傷腰骨，

會較易見到盤骨一邊高一邊低，甚至會出現功能性的長短腳，脊柱側彎亦會開始出現。

朱醫生稱，若出現以上情況，家長可透過觀察學童的鞋可檢查到，

很多時候一隻鞋會比另一隻磨損得較快、較嚴重，甚至是有時替小朋友改褲長時，發覺一邊需要較大修改，另一邊不需改太多，這些都是先兆，可能小朋友的姿勢不正確，導致功能性長短腳，以及盤骨錯位的情形發生。

至於更嚴重，則可能會導致急性扭傷，甚至椎間盤突出。如書包太重，姿勢不好，便會很容易導致扭傷。

對於現時香港有不少小朋友出現脊骨側彎現象，朱醫生稱，脊骨側彎直至現時原因未明。他認為，在現時電子產品盛行情況下，愈來愈多人有脊骨側彎，尤其是姿勢不當導致。他已相信，書包愈來愈重，也是其中一個很大因素，

可能小朋友需要補習，活動愈來愈多，你會發覺小朋友成長時，長歪的機會愈來愈高，導致出現很多患脊骨側彎的小朋友。

同場加映：【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：黃存新、鄭樂晴