【勾結外國勢力】 控方指李宇軒向美參議員交144人制裁名單　導致10國與港終止逃犯協議

▲ 控方指李宇軒將144人制裁名單交予美參議員。資料圖片

12港人案之一的李宇軒及律師助理陳梓華承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控方案情昨披露兩被告在黎智英指揮下，先後展開美國、英國及日本3條國際線，對3國進行游說，其中李曾要求夥伴向美國參議員提交涉及144名中港官員的制裁名單，而最終更導致英國等10個國家暫停與本港的逃犯引渡協議。

根據控方案情指出，在黎智英、Mark Simon、兩名被告及劉祖廸5人結盟後，各人開始對美國、英國及日本展開國際游說工作，並以「重光團隊」作為行動平台，建立與各國政治人物的聯繫網絡。

兩名被告首先於2019年6至8月期間，先後進行3次國際政治宣傳，即於美國、加拿大、英國等地的報章上刊登廣告，以要求各國向中港政府施壓，及要求正視香港政府及警方的人道罪行等，有關廣告曾登上美國報章《紐約時報》及加拿大報章《Globe & Mail》等。

關於美國線，案情指Simon曾於2019年9月安排李與美國參議員Rick Scott等人會面，Simon更告知兩名被告，Rick Scott將會參選2024年美國總統大選，並提醒李要將幕後主腦的身分保密。

李又曾於2019年12月前往美國，與朱耀明牧師的兒子朱牧文及多名參議員會面，而在會面前，李曾將一份涉及144名中港官員的制裁名單交給朱，要求朱將名單交給參議院，促各人制裁所涉的中港官員，重光團隊並將有關名單上載到網頁。

至於英國線，案情則指兩名被告曾於2020年1至6月期間，聯同對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的協調員Luke de Pulford一同游說其他國家向中港實施制裁，李更提議游說德國、西班牙及意大利等32個國家，中止與香港的逃犯引渡協議。

李自此與IPAC保持合作關係，包括協助將IPAC的文件翻譯成日文，以供日本眾議院成員山尾志櫻里要求立法，中止與中港兩地的逃犯引渡協議。

而於日本線中，李則於2020年1至4月期間，向多名眾議院成員提交草擬法案，以助游說日本中止向中港的逃犯引渡協議。

控方於案情中指，基於兩名被告等人的行動，最終導致美國於2020年7月先後通過《香港自治法》，及提出《香港人民自由及選擇法案》，美國更先後兩度制裁共35名中港官員，以及暫停與本港的逃犯移交協議。此外，英國、愛爾蘭及澳洲等9個國家，亦先後暫停與本港的逃犯引渡協議。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝