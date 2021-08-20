【教好毛孩】港女生為救狗之家做義工18年　寧棄商界高職當犬隻訓練員守護毛孩

▲ 本來有一份薪高糧準的工作，但為了讓狗隻有更好的生活，Eurica選擇做犬隻訓練員，教好毛孩、守護毛孩。

愛狗可以去到幾盡？當今天許多人因為移民而棄養寵物的時候，Eurica曾經為了自己的愛犬被鄰居投訴嘈吵，而一家人搬往長洲住數個月，為的是避一避風頭，也趁機將愛犬的壞習慣調校。本來有一份薪高糧準的工作，但為了讓狗隻有更好的生活，Eurica選擇做犬隻訓練員，她喜歡引用這句說話：

你救到一隻狗，雖然不能改變世界，但牠的世界從此永遠改變了。

Eurica的愛犬Lucky是一隻松鼠狗。「我小時候大約幾歲左右，家裏也有養松鼠狗，但有一天放學回來，松鼠狗不見了，媽媽也不肯講牠去了那裏。我記得我喊得好厲害，又唔肯食飯。」因此Eurica後來領養的狗都是松鼠狗，或許是再續前緣吧！

▲ Eurica覺得毛孩是要教而不是制止，制止牠的行為是治標不治本，要改變牠的想法才成。圖為Eurica與愛犬合照。（圖片：被訪者提供）

松鼠狗樣子可愛，但卻難馴。「牠有點神經質，勁咬人，咬到爸爸要跳上床避開。爸爸想趕走牠，我嘗試教他做一些狗仔喜歡的事情，希望他們關係好一點，都用了兩、三年時間，爸爸才慢慢接受Lucky。今年復活節Lucky走時，最傷心的反而是爸爸，因為他後來多了照顧牠，牠又願意坐在他身邊聽他說話，所以他經常睹物思『狗』。」重提愛犬，Eurica也不禁流下淚來，因為Eurica在Lucky 3歲時將牠領養回來，離世時已17歲，難免有許多難忘的回憶。

在救狗之家做義工18年

Eurica對狗的愛，也延伸至其他毛孩。當年救狗之家在港島南區，Eurica大學時候，已開始每周一次去做義工，至今18年。她最深刻印象的一次，是去到救狗之家發現了一隻已離世的毛孩。

我那時仍是學生，見到真實的動物屍體實在不識反應。我之前還有和牠玩，但現在牠死了卻無人知。我最初不敢摸牠，後來定過神來摸牠，發現牠身體又凍又硬，那情景到現在仍記得，因為太震撼了！

▲ 這是求救之家收容的毛孩，等待有心人領養。（圖片：被訪者提供）

現在已遷往大埔的救狗之家，共收容了三、四百隻狗，Eurica試過一日帶了10隻狗出外走走，平均一隻15-20分鐘。

你是可以帶一隻狗出去1小時，但其他狗隻又如何呢？救狗之家有那麼多狗，就算有幾多義工，對狗來說都是不夠時間。

因此，她很喜歡這句說話：「Saving one dog will not change the world, but surely for that one dog, the world will change forever.」

被遺棄的毛孩無人領養就等死

坊間有許多收容毛孩的地方，但棄養多、買犬多，領養卻少。

有些狗主因狗咬人、吠多兩聲，又或者太熱情覺得好煩就將狗遺棄。但其實是狗主沒有這方面的知識，結果永遠都是狗隻suffer，被送去收容所，如果無人領養就會老死。有些收容所甚至定期殺狗，其實是很sad的事。

因此五、六年前，Eurica開始報讀美國的犬隻訓練員課程，在網上讀了一年後，要去美國考試，還要上一些課程，才可以得到CPDT-KA（Certified Professional Dog Trainer - Knowledge Assessed）的認證。「我們和領犬員的最大分別是後者主要帶狗去散步，而我們則是訓練狗隻，處理其行為問題，香港約有7個人有這方面的資格。」

後來要決定全職做犬隻訓練員，Eurica不無掙扎。「我那時候面臨人生的交叉點，已經是大機構的Marketing Manager，可以順順利利繼續下去，但離開自己comfort zone，會否太大的挑戰？會否不能維生呢？我先生鼓勵我說，想試就試啦！難得人生有一些想做的事情，不要一路問而無行動。」

今天回看這個決定，Eurica對前路更加堅定。

錢是重要，但不是我唯一希望擁有的。我希望讓狗仔有好一點的生活，好一點的對待，但不一定是我養的狗。我希望透過自己的經驗，提供更多資訊給狗主，讓他們更了解自己的寵物。

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給狗隻錯誤信息

沒有讀過有關犬隻訓練員的課程，許多人覺得用傳統打打鬧鬧的方法，就能制止毛孩的壞習慣，事實上是可以用正向的訓練方法。

人類習慣了用語言和聽覺溝通，但狗隻是用身體語言，用眼去溝通的。

Eurica舉了個例子，像狗主不喜歡毛孩撲向自己，就應該即時將臉轉向不理愛犬，讓牠明白要雙腳踏地主人才會理會，但很多時候當愛犬撲向自己時，口說不喜歡，但仍然會撫摸牠們，讓他們接收錯誤的信息，一再犯錯。

又如狗主愛狗，總喜歡將狗隻緊抱在懷裏，但是很多時候，狗主一放手，狗就會溜走了。

因為這是人類表達愛的方式，但不是狗，你攬實牠，牠有被困及有危險走不到的感覺，所以狗主想攬實狗仔拍張照片，牠總是避開鏡頭，很難拍到一張好的照片，因為牠容忍你攬，但不代表牠enjoy。

Eurica指出，如果你想表達愛意，要想想接受者喜歡甚麼才成，同樣，有些毛孩喜歡你摸牠，或者給牠食物，或者陪牠玩。要留意寵物的身體語言，基於牠喜歡的，才是一件好禮物，但很多時候狗主都沒有留意。

兩個難忘案例

Eurica說只有愛狗的人，才會願意花時間花錢去調校狗隻的行為，因為已當牠是家人般看待。

「有一個女仔領養了一隻唐狗，她與父母同住，但狗來到新家很驚青，會避開他們。女仔找我希望幫到隻狗。我教了一段時間後，那唐狗進步了很多，對這家人也開始信任，摸牠和牠玩，牠的身體語言是開心的。後來還幫隻唐狗克服對陌生人的信任，開始有狗朋友，對一隻已經4、5歲的狗來說，是一件不容易的事。」Eurica最開心是這女孩也去其他的狗隻收容所，將自己學到的東西去幫那些等待領養的狗隻。

我很欣賞她的恒心及耐性，幫到更多人及更多狗，這是我最想做的事，所以她不再是我的client那麼簡單，她遇到問題我也不介意解答，因為多一個人有這方面的知識，就可以多一些狗隻得益。

▲ Eurica說，人類習慣了用語言和聽覺溝通，但狗隻是用身體語言，用眼去溝通的。（被訪者提供）

另一個個案是一對外籍夫婦，他們養了一頭貴婦狗。當有新傭人來履新，只要她在屋裏走動，貴婦狗就會衝過來，狂吠及咬她，以致傭人不敢在家裏走動。「人不能這樣長期放鬆不到，就好像家裏有個計時炸彈一樣，又不能將狗長期縛住。後來上了好幾堂，教狗也教人，工人得到狗隻信任，現在與牠已經很friend了。」幾年後，這對夫婦又再找Eurica，因為有了BB，看看可以怎樣讓愛犬適應在家多了一個小朋友。

我很欣賞這對夫婦很重視狗隻的生活質素，而不是有飯俾你食、有地方俾你住、得閒帶你出街，就已經叫做對狗很好了。他們會關心狗隻在家生活是否開心；擔心有了BB，會少時間陪狗仔；又希望牠能開心迎接多了BB的生活，不想狗隻生活有壓力。我都希望其他狗主也會多留意這些細節。

記者：何小雲