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【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵

社會 18:18 2021/08/19

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港鐵向港隊代表贈一年免費車票﹛勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵。（經濟日報資料圖片）

東京殘奧下星期揭幕，24名港隊代表今日陸續出發，港鐵公布將於殘奧勇奪獎牌的香港運動員，亦獲贈終身任搭港鐵車票，其他參與殘奧的香港運動員亦會獲贈一年有效的港鐵免費車票，冀為港隊打氣，鼓勵續創佳績。 

港鐵亦指，配合是次24名香港運動員及其支援隊伍出戰東京殘奧運的安排，及未來3年備戰計劃，包括杭州2022亞洲殘疾人運動會及巴黎2024殘疾人奧運會等，亦將送出共1200張機場快綫車票予香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

港鐵公司行政總裁金澤培表示，每一位代表香港出戰的運動員都有各自激勵人心的故事，於過去秉持努力拼搏、永不放棄的精神，雖然面對疫情，但仍然鍥而不捨，積極備戰，令人敬佩。

他續指，向他們及其支援團隊送贈的車票，希望藉此聊表心意，為港隊打氣，也感謝他們長年累月的努力，期望他們在東京殘奧運創下佳績。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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