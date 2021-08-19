李光洙告別《Running Man》回歸大銀幕　《危樓深淵》韓國開畫極速破100萬入場人次

▲ 《危樓深淵

李光洙離開演出了11年的《Running Man》後終於回歸大銀幕，參演《火海108》導演金志勳最新作《危樓深淵》，影片將於9月2日在香港上映，8月28至29日上優先場。

《危樓深淵》在8月11日已在韓國開畫，首日錄得14.7萬入場人次，打破趙寅成主演《Escape From Mogadishu》 上月保持的票房紀錄，刷新韓國電影今年最佳開畫成績，電影亦同時成為韓國今年最快衝破100萬入場人次的電影。

李光洙回歸影壇

電影另一大焦點是李光洙回歸大銀幕，他在片中演窮酸上班族金代理，不被上司不重視、也被晚輩排擠，一天他跟同事到上司新屋舉行housewarming派對時跟整棟大廈一起掉入深淵。

李光洙讚電影劇本出色：「題材非常新鮮，角色們面對災難的方式也很新鮮。 劇本太有趣了，非常想跟前輩們和導演一起拍這部電影。 」導演金志勳打趣說：「原本請光洙來是想給片場搞搞氣氛，沒想到光洙太過認真，反而我們要看他面色。」

同場加映：呂爵安陳欣妍

離開參與11年拍攝的《Running Man》，李光洙終於回歸演員本職，他表示觀眾仍可在新戲看到《Running Man》中的光洙。

他說：「也許因為我仍經常跟成員們通話，所以還沒切實感覺到已離開相伴走過11年的《Running Man》。這次在新戲中的角色會展現我在《Running Man》中愉快、緊張、感動的各種模樣，請多多關注。 」

▲ 《危樓深淵