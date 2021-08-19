【妮歌潔曼豁免檢疫】商經局指有關人士到港進行指定專業工作　至今未發現違反豁免條件

▲ 荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）（社交平台圖片）

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，為拍攝美籍華裔導演王子逸的劇集《Expats》。早前被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝工作，且其所居住位址亦非當局指定的檢疫酒店。商務及經濟發展局發言人今日（19日）表示，有關人士獲批豁免檢疫到香港進行指定專業工作，是考慮到這有利於維持香港所需的經濟運作和發展，又指至今未發現有相關人士違反豁免條件。

商務及經濟發展局發言人今日表示，有關人士是根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），獲批豁免檢疫到香港進行指定專業工作，是考慮到這有利於維持香港所需的經濟運作和發展。



發言人續指，獲豁免檢疫的人士須遵守指定防疫措施及其他條件，以盡量減少傳播風險和群眾接觸。措施包括但不限於抵港前已接種疫苗；指定逗留居所；依照衞生署現行規定，於抵港時及在港期間進行定期檢測並取得2019冠狀病毒病陰性反應結果，並於首14日內進行不少於3次測試；另需跟從事先指定的工作相關行程，例如拍攝、戲服試身、綵排及業務會議；使用點對點交通和禁止使用公共交通等。

另外，局方已經並會繼續進行檢查、確認和監察，確保個案符合規定，至今未發現有相關人士違反豁免條件，另強調不會透露每宗獲批個案的細節。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目指，有關豁免權是屬於商務及經濟發展局的決定。至於會否帶來風險，要視乎有關工作人員有沒有接種新冠疫苗、定期做病毒測試、是否「點對點」工作。他認為如果是在商場拍劇，並非購物，拍攝後「點對點」返回酒店，而不是「通街行」，相信可以將風險減到最低。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩