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【2021中秋節】瑞吉酒店「潤」粵菜餐廳推出3款月餅　8月25日前購買可享早鳥優惠

休閒消費 18:48 2021/08/23

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瑞吉酒店「潤」粵菜餐廳今年中秋推出3款月餅。（圖片由酒店提供）

中秋節快到，香港瑞吉酒店 (The St. Regis Hong Kong) 推出三款新款月餅，禮盒外型亦別出心裁，靈感源自傅厚民（André Fu）為酒店米芝蓮一星「潤」粵菜餐廳的傳統中國涼亭設計。

點擊大圖了解詳情：

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禮盒洋溢傳統中式典雅感

禮盒以褐灰色、灰色及啡色為主調，飾上朱砂紅漆，洋溢傳統中式典雅感。盒蓋打開即成一張小桌，精緻月餅頓現眼前，設計與中式建築有異曲同工之妙。

「潤」中餐廳行政總廚洪志光今年推出3款月餅，包括以上等白蓮蓉和色澤金黃的鹹蛋黃製作而成的雙黃白蓮蓉月餅；以 15 年陳皮配搭香甜濃郁紅豆蓉的迷你紅豆 15 年陳皮月餅；以及口感鬆脆可口、讓人齒頰留香的迷你焦糖果仁月餅。

精緻茶品

除了各式新口味月餅外，賓客更可於網上商店或親臨「潤」中餐廳選購一系列精緻茶品，茶藝師將在場分享28種茶的專業知識，當中包括大受歡迎的50年陳年普洱及遠年陳皮普洱等 7種茶葉。

早鳥優惠

由即日起至2021年9月20日，各款月餅於網上商店及「潤」中餐廳有售，於8月25日前購買更可享早鳥優惠，優惠如下：

  • 雙黃白蓮蓉月餅禮盒(4 件裝, 每個 185 克)　 早鳥優惠：每盒港幣$538；原價每盒港幣$588
  • 迷你紅豆 15 年陳皮月餅禮盒 (6 件裝, 每個 60 克) 早鳥優惠:每盒港幣$428；原價每盒港幣$458
  • 迷你焦糖果仁月餅禮盒(6 件裝, 每個 55 克) 每盒港幣$448；每盒港幣$488

同場加映：193+JNY訪問

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責任編輯：王芷瑩

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