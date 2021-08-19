【旅遊氣泡】港星兩地放棄討論雙邊旅遊氣泡　本周六起港人赴星毋需隔離檢疫

▲ 港星兩地放棄討論雙邊旅遊氣泡，本周六起港人赴星毋需隔離檢疫。（經濟日報資料圖片）

港府與新加坡政府今日(19日)宣布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論，雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。



港府表示，兩地自去年下半年就「航空旅遊氣泡」開展討論後，疫情經歷漫長演變，討論基礎,一直是兩地均採取相近的疫情防控策略，並以遏止兩地確診個案數目為目標。

發言人稱，隨着新加坡現時採取新的疫情防控策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」，原有訂立「航空旅遊氣泡」的基礎有所改變，如根據早前協定的框架，「航空旅遊氣泡」的暫停及重啓安排均取決於無關連本地個案七天移動平均數字，但是在新加坡採取新的疫情防控策略下，其相關數字或難以持續維持在所需的水平。

港府強調，香港和新加坡會繼續致力促進兩地連繫，並會就此保持對話和分享經驗。



新加坡剛宣布，周五晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。港府對此表示歡迎，並認為此舉為重啓區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。

至於由新加坡前往香港的旅客，包括香港居民及非香港居民，則可根據特區政府目前就新加坡所屬B組指明地區所訂定的要求入境。

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責任編輯：陳正怡