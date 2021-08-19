【香港小姐2021】「最美港姐」朱玲玲與佳麗會面　陳聖瑜淡定梁凱晴緊張

▲ 《2021香港小姐》20位候選佳麗。

《2021香港小姐競選》20位候選佳麗在今日（8月19日）與大會評判會晤，其中評判包括有「最美港姐」朱玲玲。

大師姐朱玲玲稱今屆佳麗質素平均，並稱港姐固然要有的美貌，但智慧亦同樣重要，強調港姐當選後要代表香港，所以要成為好榜樣。

今屆兩大熱陳聖瑜（Yvette）及梁凱晴（Carina）齊受訪，Yvette表示今天見評判保持平常心，反而Carina坦言有點緊張。

▲ 朱玲玲（左）與王幼倫。