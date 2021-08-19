【香港小姐2021】「最美港姐」朱玲玲與佳麗會面 陳聖瑜淡定梁凱晴緊張 娛樂 18:09 2021/08/19 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《2021香港小姐》20位候選佳麗。 《2021香港小姐競選》20位候選佳麗在今日（8月19日）與大會評判會晤，其中評判包括有「最美港姐」朱玲玲。 大師姐朱玲玲稱今屆佳麗質素平均，並稱港姐固然要有的美貌，但智慧亦同樣重要，強調港姐當選後要代表香港，所以要成為好榜樣。 今屆兩大熱陳聖瑜（Yvette）及梁凱晴（Carina）齊受訪，Yvette表示今天見評判保持平常心，反而Carina坦言有點緊張。 ▲ 朱玲玲（左）與王幼倫。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】陳聖瑜水底寫真超水準 陳懿德泳裝「中門大開」表現進撃【多圖】 16:21 2021/08/17 【香港小姐2021】陳聖瑜水底寫真超水準 陳懿德泳裝「中門大開」表現進撃【多圖】 【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員 首玩真人騷網民指似《全民造星》 12:10 2021/08/10 【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員 首玩真人騷網民指似《全民造星》 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜幾乎冇人要 Mona瞌眼瞓被志偉發現【多圖】 15:34 2021/08/11 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜幾乎冇人要 Mona瞌眼瞓被志偉發現【多圖】 你可能感興趣 【香港小姐2021】陳聖瑜水底寫真超水準 陳懿德泳裝「中門大開」表現進撃【多圖】 16:21 2021/08/17 【香港小姐2021】陳聖瑜水底寫真超水準 陳懿德泳裝「中門大開」表現進撃【多圖】 【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員 首玩真人騷網民指似《全民造星》 12:10 2021/08/10 【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員 首玩真人騷網民指似《全民造星》 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜幾乎冇人要 Mona瞌眼瞓被志偉發現【多圖】 15:34 2021/08/11 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜幾乎冇人要 Mona瞌眼瞓被志偉發現【多圖】 朱玲玲 香港小姐 TVB 綜藝節目