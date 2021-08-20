【戶外防曬】水上活動一樣要做好防曬　醫生提供５大貼士免曬傷【內附詳情】

▲ 不少人在夏天喜愛進行水上活動消暑，但卻忽略了防曬。（iStock圖片）

夏天為大地帶來陽光和雨水，不過近年的夏天，陽光愈見猛烈，一不留神，不只曬黑，甚至容易曬傷。皮膚專科醫生陳湧強調，防曬不應只是愛美女士的專利，任何人在戶外活動時都應做好適當防曬，減少紫外光對皮膚的傷害。

▲ 防曬產品並非愈強愈好，醫生指SPF50以上的產品系數太高，較易引起皮膚敏感。（iStock圖片）

「外太陽的紫外光分為A、B、C，而紫外光C不會進入至大氣層內，故此會影響我們皮膚的則是紫外光A和B。其中會令皮膚曬黑和老化的是紫外光A，會令我們曬傷的則是紫外光B。」

陳醫生補充：

而防曬產品中提及的SPF系數，便是反映能防紫外光B的能力，而PA+則為防紫外光A的能力。

曬傷一般分為一級燒傷和二級燒傷，他說：「若是因其他的原因而燒傷，有可能會造成三級燒傷，只是曬太陽的話，則只會達到一和二級，不會去到第三級。」一級燒傷在臨床上的分辨是皮膚泛紅、脫皮，皮膚亦有少許炙痛的感覺；二級燒傷則指已傷害到真皮層，不只會有泛紅、脫皮的情況，皮膚上更會出現水腫、水泡等。

▲ 若皮膚出現泛紅和脫皮的情況，便有機會是一級燒傷程度的曬傷。（iStock圖片）

若果在猛烈太陽下逗留戶外時間較長，即使皮膚未至曬傷程度，亦應作出基本降溫處理。「先暫時離開烈日當空的環境，同時讓皮膚補充足夠的水份，如將凍毛巾鋪在身上，或是用較涼的水沖身。過後最好搽上適合的潤膚膏，讓皮膚得到滋潤，鎖住水份。」陳醫生指，若已經感覺到炙痛，可以先塗抹消炎止痛的燒傷藥膏。

但若已經出現水泡，不建議大家自行弄穿，應該盡快向醫護人員求助或看醫生。萬一真的不小心弄破了水泡，就要盡快清洗傷口，不要讓傷口進一步感染、惡化。

亞洲女士的美容護膚離不開美白，然而皮膚較白皙的人士其實代表身體較欠缺黑色素，面對紫外光時便相對少了保護屏障。

因為皮膚較為黝黑的話，本身就有防曬的效果，相反若皮膚非常白淨，就會更易曬傷，所以更應注意防曬。

▲ 使用防曬產品以外，進行戶外活動時亦可戴帽來遮擋陽光。（iStock圖片）

初生至半歲不建議搽防曬

不少父母喜歡帶小朋友到戶外活動，一來可「放電」，二來能呼吸新鮮空氣、吸收維他命D。不過要注意的是，小朋友的皮膚較薄，容易曬傷。醫生建議，若孩子年紀太小，應盡量避免在太陽猛烈時，長時間在戶外活動。

6個月以上的小朋友就可以搽防曬產品，而初生或6個月以下就不建議，因為年紀太小，防曬產品中的化學成分有機會刺激到他們，以戴帽、擔遮來防曬會更適合。

另一個尤其需要注意防曬的是長者，陳醫生指：「因為紫外綫除了會令皮膚變黑、曬傷，亦會增加患上皮膚癌的機會。而年紀大的人士由於已累積不少紫外綫的影響，若然再經常暴曬或曬傷，亦會增加患皮膚癌的風險。還有一點要注意的是，有些長者會有長期服藥的需要，而某些藥物會令皮膚有感光的問題，如一些抗生素、利尿藥等，所以更要做足防曬工夫。」

不少人誤以為留在水中就不會曬傷，陳醫生指曾有一位病人因長時間在水中卻防曬不足，上水後一兩小時才發現自己已曬傷。

其實水不太能阻擋紫外綫，水面更會反射紫外綫，所以不少進行水上活動的人，曬傷的位置多為面部、膊頭。

他建議若在戶外玩水，防曬產品應選擇具防水效果，且注意補搽，才能有效防曬。

▲ 有效防曬的首要條件是選擇適合的產品，並定時補充。（iStock圖片）

陳醫生提供以下免曬傷貼士

1.避免在早上10點至下午4點暴曬。

2.戶外活動時戴寬邊帽、穿輕薄長袖衫褲。

3.注意補充水份。

4.防曬產品需同時防UVA、UVB。

5.定時補搽防曬產品。

記者：王嵐