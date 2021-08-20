【移民潮】爸媽移民前對子女4大心理準備　教育心理學家教路減少無力孤單感

▲ 專家建議家長在移民前，可令兒童有心理準備。

移民是近期最常談論的話題，身邊不少有子女的家庭，可能正預備或考慮移民。離開熟悉的地方往外地生活，是一個重大的變遷，移民不單是地區上的轉變，其實社交圈子及文化上的轉變也要逐一適應，如不能好好處理，可能會產生發展上的危機。究竟家長在移民前，應如何為子女做心理準備？

1. 不同階段的準備

幼兒階段的子女，未必具體明白移民是甚麼，家長可嘗試利用繪本或相片幫助年幼子女作準備，例如看到美加地區的校巴是黃色、校園戶外有大片空地讓小朋友活動、當地的氣候等，讓他們有些概念。至於小學階段的孩子，就要做較多情緒上的準備，因為他們可能已建立了不少友誼，可嘗試跟他們一起準備移民用物件，例如帶他們選購合適的衣物，甚至可跟他們商討新居的佈置或房間的顏色等，讓他們有一定的參與及自主機會，減少對移民的無力感。

2. 正式告別有助接受

愈接近離開的日子，小朋友可能會有愈多的不安，尤其對小學階段的兒童，他們可能對同學、朋友仔及親友很多不捨，家長這時可以跟小朋友計劃日後的連繫方式，例如可繼續用社交程式視象見面，又或可跟以往一樣，繼續可以線上邊打機邊聊天，即使有時差，也可選定合適的時間見面，讓孩子安心。此外，家長可鼓勵子女參加歡送會，讓他門有一個正式的告別。不要輕看這些歡送會，原來完整的告別，有助小朋友逐步接受離開的事實。可以的話，小朋友也可揀選一些易攜帶而又具象徵性的歡送小禮物上機，讓他們感覺被陪伴，減少孤單感。

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3. 不要掛在口邊的一句

移民是一個重大的決定，縱然很多家庭的確為子女日後成長而作出移民決定，但不宜常跟子女說：「我哋移民係為咗你好，你知唔知我地為咗你放棄咗好多」，萬一移民生活未如想像中好，子女不但會抱怨，甚至對他們產生壓力。如子女問到為何要移民時，家長可多以「家庭」為理由去考慮，例如︰父母的工作、追求較理想的生活環境等。最重要的是多聆聽子女的想法，在傾談中一同嘗試調節大家的想法，從而以舒緩壓力。

4. 鼓勵子女表達感受

另外，家長多留意在籌備移民的過程中，子女有沒有出現突變或不安的情緒，例如平時很愛說話的孩子突然變得沉默、胃口轉變、失眠等，這些可能是壓力的表現。家長可鼓勵孩子把心裡感受說出來。有研究指出，當一個人激動時，腦部控制情緒的區域會特別活躍，這時候只要把心裡感受及情緒說出來，控制情緒區域的活躍程度會慢慢減少，情緒也較容易平伏下來。

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撰文：協康會教育心理學家 顏瑋林