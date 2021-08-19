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【教大迎新】教大將舉辦迎新週　校長張仁良拍片歡迎一眾新生

社會 19:37 2021/08/19

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教大校長張仁良教授（右二）聯同副校長（研究與發展）陳智軒教授（左二）於網上歡迎新生，兩位「師兄師姐」高年級生亦加入分享，介紹校園生活樂事。（教大提供）

大學聯招（JUPAS）日前放榜，各準大學生即將進入校園，惟受新冠肺炎疫情影響下，各大學迎新活動繼續受到影響。教大今日（19日）發布網上迎新片段，由校長張仁良教授聯同副校長（研究與發展）陳智軒教授歡迎一眾新生。

片段中，張仁良緬懷昔日大學的生活點滴，勉勵新生保持開放的態度探索新知識，廣結良朋及參與不同活動。他表示，大學是人生的新一頁，我希望新生能夠帶著熱誠、專心致志地達成目標。

他指，教大校園環境優美，希望新生善用大學各種設施及教學資源。他亦鼓勵學生盡快接種疫苗，盼疫情早日過去，盡快回復正常生活。

為幫助新生適應校園生活，教大學生事務處將舉辦為期兩星期的「迎新週」，讓新生分批回校園參與迎新活動；校方亦會舉辦一系列的網上分享會，向新生介紹各學生組織、社會服務、獎學金及工作實習計畫等資訊，幫助新生更了解教大，融入校園生活。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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