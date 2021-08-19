【支援學生】中大支援基金籌約770萬元及提供逾300個就業實習機會　230多名大學成員受惠

▲ 香港中文大學於成立「中大支援基金」，成功創造超過300個工作及實習機會。（資料圖片）

中大去年成立中大支援基金，向受疫情影響的同學與同事提供實質支持及援助，並期望能提升大學成員的抗逆能力，合力應對當前及往後的挑戰。校長段崇智教授及全體七位副校長以身作則，率先捐出部分薪酬作為起動基金，加上各教職員、校友和大學友好慷慨支持，基金現已籌得約770萬元，並提供逾300個就業及實習機會，幫助有需要的學生、剛畢業校友及基層員工。在過去一年，共有約230多名大學成員受惠。

中大過去年度提供不同支援，包括學生暑期工讀計劃，為約50名家庭經濟受疫情影響的全日制本科生於暑假期間提供附津貼的校內工作；商界暑期實習計劃，與多個機構合作，為120多名全日制本科生提供八星期全職實習，並提供資助予實習學生；畢業生短期就業計劃，為30多名2019年及2020年中大畢業生提供短期受薪在校工作，大部分長達六個月；商界短期工作機會，在各界友好的鼎力支持下，為2019年及2020年中大畢業生提供了不同行業的短期工作；基層員工免息分期貸款計劃，為20多名全職基層僱員提供免息分期償還貸款，幫助他們紓緩家庭經濟困難。

去年參與學生暑期工讀計劃的生命科學學院生物化學課程二年級生蒲木權表示，他本來靠兼職家庭教師補貼生活費，但疫情發生後，補習工作因防疫問題大減，收入亦相應減少。幸而得到中大支援基金的幫助，不僅維持了基本生活，還幫助他學會攝影這門有用的技能，為大學的不同部門做事。他很高興為我的書院完成了研究生的人像攝影工作。感謝中大支援基金。

參與了商界暑期實習計劃的人類學系四年級生鄧展程同學表示，去年疫情下，市場一片愁雲慘霧，幸得中大支援基金的安排下，進入一所全球物流貨運代理公司作為期8星期的暑期實習。在逆市之下得到這個黃金實習機會，他當下決定要全力以赴地學習和汲取經驗。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒