【回憶潛行】大導演基斯杜化路蘭胞弟監製新作　「狼人」曉治積曼為愛追兇　　　

▲ 《回憶潛行》

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）、《星際啟示錄》（Interstellar）都公認是經典，以上作品都是他與胞弟Jonathan Nolan聯合編劇。

Jonathan Nolan沒有兄長亦獨當一面，他主創神劇《西部世界》（Westworld），此劇是他與太太Lisa Joy聯合創作，所以可說是整個家族都創意爆棚。

新片《回憶潛行》（Reminiscence）就是由Lisa Joy執導，並與她丈夫Jonathan Nolan一同夫妻檔監製。相比基斯杜化路蘭的作品，Lisa Joy導演的《回憶潛行》多了一份女性的情感，所以這可說是一套集懸疑、科幻元素的愛情片。

神秘美女現身

其實基斯杜化兩兄弟的作品都是圍繞有關主角陷於記憶的困窘中，《回憶潛行》更加是開宗明義，整個故事都探討記憶。

故事講未來的美國邁阿密因全球暖化幾乎被海洋淹沒，住在迷失之城的私家偵探Nick（曉治積曼飾）擁有讀心能力，能夠潛行客人心靈世界，協助找回失落記憶。

神秘女客人Mae（莉碧嘉費格遜飾）出現，徹底顛覆他人生，更令他產生著一種不能自拔的執念。Nick鍥而不捨追查Mae失蹤真相，與此同時更捲入了不為人知可怕陰謀。

人生悲觀離合

導演Lisa Joy在創作《回憶潛行》時，正處於人生的轉捩點，她剛懷有第一個孩子，對於未來充滿期待與盼望。可是另方面，她敬愛的祖父與世長辭，孕育新生命的喜樂與喪親的悲痛，讓她創作一個以記憶為主題的作品。

Lisa Joy說：「我們在腦海中牢記著人生中最美妙的時刻，它們都是我們會不斷重溫的故事，讓我們感到人生是值得的。」

她續指：「有時，這些故事只有你一個人知道，所以當你逝去時，它們也會消逝。我覺得到最終，我們都會成為故事，在時代巨輪之下，我們將會成為後世用一兩句句子總結起來的故事，而我時常想：『那麼就要嘗試令關於你的那一兩句句子是動聽的，讓你帶給這世界的快樂比你拿走的多。』」