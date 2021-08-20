【劍擊熱潮】津小保良局雨川小學推行校本劍擊課程　冀成新界東兒童劍擊基地

▲ (梁偉榮攝)

劍神張家朗在東京奧運奪金，掀起劍擊熱潮，但劍擊一向被視為「貴族運動」，基層學生接觸機會不多。為讓劍擊運動變得普及化，津貼學校保良局雨川小學早在2019學年將劍擊納入體育堂課程，並擬斥資400萬元，計劃在校內建立專業劍擊場地，打造成新界東兒童劍擊培訓基地，目標24/25學年啟用。

位於馬鞍山的保良局雨川小學，在19/20學年推行校本劍擊運動課程，由二年級體育堂引入劍擊課程，讓學生接觸劍擊。同時，劍擊教練亦會從中挑選潛質學生加入校隊訓練，讓劍擊運動在校內紮根發展。

▼ 點擊圖片放大 +35 +34

校長蔡曼筠表示，縱觀現時一眾劍擊生力軍，主要來自私立及直資小學，有感劍擊運動的推廣性及普及性仍有不足，校方於是參與「開放學校設施推動體育發展計劃」，與香港劍擊總會屬會合作，廉價租出場地以舉辦價錢相宜的公眾劍擊培訓課程，學費每堂約120元，較坊間200至300元一課便宜逾一半，讓更多基層學生受惠。新學年計劃開辦6班課程，人數共120人。

體育科主任高曉峯透露，校方正申請約260萬元撥款，希望進一步改善校內劍擊培訓設施，將學校打造成區內、甚至體院以外的一個專業劍擊訓練及比賽中心。他透露改善計劃包括在地下有蓋操場添置冷氣、趟門及防滑地板，作為社區普及化之用；一樓的多用途場地將設置約4條專業劍道及器材，為精英學生訓練之用；最後禮堂添購流動式器材，以便舉辦大型劍擊比賽。

劍擊學堂(九龍)課程總監胡兆祥指，雨川小學十分具前膽性，如獲撥款善用場地，不止該校學生，甚至區內人士亦脾益不少，他更相信劍擊普及化，參加人數增多，更有助發掘港隊新血。他建議，先讓二年級學生接觸花劍，「開始有認知能力，先掌握玩法、規則」，而在基礎上先學習花劍，日後會容易過渡至其他項目。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

本報記者 蘇文軒