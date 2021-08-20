【劍擊熱潮】升小三女生視江旻憓為偶像　家長指劍擊與學業相輔相承

▲ 升讀小三的黃韞睿(右)，視「重劍一姐」江旻憓為偶像。(梁偉榮攝)

劍擊運動講求進攻時機，且不同劍種玩法、規則略有不同，有助訓練小童反應力及專注力，提升學習能力及手腳協調性。雨川小學其中一位學生更受香港女子重劍代表江旻憓啟發，從而愛上劍擊。

升讀小三的黃韞睿，視「重劍一姐」江旻憓為偶像，家長黃太亦十分支持女兒打劍，「感覺有型、比賽刺激」。黃太憶述，江旻憓一次到學校運動會擔任嘉賓，她當時感覺江旻憓為人開朗、健康，認為劍擊運動形象正面，適逢學校開辦劍擊課程，女兒亦一試愛上，並經常留意偶像的最新動向。

▲ 黃韞睿(前排右)與偶像江旻憓(後排左)合照。(受訪者提供)

被問到會否憂慮子女「沉迷」運動會影響學業，黃太坦言對女兒學習無大影響，兩者更是相輔相承；另一家長鄺太亦指，現在教育講求全人發展，「希望讓小朋友試多啲，發掘興趣」，只要時間分配得宜，做運動更可有助子女專注學業。

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記者：蘇文軒