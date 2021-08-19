  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 22:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【捕捉雲海】天文台網站新增大帽山實時天氣照片　隨時捕捉雲海和有趣的「飛碟雲」

社會 21:41 2021/08/19

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

天文台網站新增大帽山實時天氣照片，隨時捕捉雲海和有趣的「飛碟雲」。

為進一步加強天文台的分區天氣資訊服務，香港天文台網站即日（19日）起加入在大帽山拍攝的實時天氣照片，方便巿民了解大帽山及附近地區的最新天氣狀況。新增的攝影機安裝於全港最高的大帽山山頂，向西南方，可俯瞰青衣、馬灣及大嶼山一帶，視野廣闊，各類雲的形態在鏡頭下一覽無遺。

在合適的氣象條件下，攝影機更可捕捉雲海和有趣的雲種，包括俗稱「飛碟雲」的莢狀雲。

天文台網站新增大帽山實時天氣照片，可俯瞰青衣、馬灣及大嶼山一帶，隨時捕捉雲海和有趣的「飛碟雲」。天文台提供圖片

連同大帽山，天文台「香港分區天氣—最新天氣照片」網頁，展示共30個觀測地點的實時天氣照片，網頁內列載的「值得一看的天氣個案」，亦新增了由大帽山攝影機捕捉的部分天氣現象，「我的天文台」流動應用程式稍後亦會加入大帽山的實時天氣照片。

有網民對天文台今次新增大帽山實時圖片的意見好越參半，其中在Facebook「大帽山觀景台」群組，有網民認為實時圖片方便市民知道是否出現雲海等現象，屆時可因應情況登山拍攝；惟有網民表示，「本身已經人多，如果知道有雲海，咁就一定仲多人」；亦有人笑稱「估估下先有神秘感」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強
 

攝影 青衣 馬灣 大帽山 大嶼山 天氣 鏡頭 天文台 山頂

最高瀏覽

【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
17:46 2021/08/17
【照顧者壓力】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
今日 13:37
【孤寒港媽】雙程來回大埔何文田國際學校接送　港媽$200請司機被斥用奴隸價
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親
17:14 2021/08/18
【選美尋親】靚女大學生選美不求奪冠　只盼尋回失蹤2年華裔母親