【捕捉雲海】天文台網站新增大帽山實時天氣照片　隨時捕捉雲海和有趣的「飛碟雲」

▲ 天文台網站新增大帽山實時天氣照片，隨時捕捉雲海和有趣的「飛碟雲」。

為進一步加強天文台的分區天氣資訊服務，香港天文台網站即日（19日）起加入在大帽山拍攝的實時天氣照片，方便巿民了解大帽山及附近地區的最新天氣狀況。新增的攝影機安裝於全港最高的大帽山山頂，向西南方，可俯瞰青衣、馬灣及大嶼山一帶，視野廣闊，各類雲的形態在鏡頭下一覽無遺。

在合適的氣象條件下，攝影機更可捕捉雲海和有趣的雲種，包括俗稱「飛碟雲」的莢狀雲。

▲ 天文台網站新增大帽山實時天氣照片，可俯瞰青衣、馬灣及大嶼山一帶，隨時捕捉雲海和有趣的「飛碟雲」。天文台提供圖片

連同大帽山，天文台「香港分區天氣—最新天氣照片」網頁，展示共30個觀測地點的實時天氣照片，網頁內列載的「值得一看的天氣個案」，亦新增了由大帽山攝影機捕捉的部分天氣現象，「我的天文台」流動應用程式稍後亦會加入大帽山的實時天氣照片。

有網民對天文台今次新增大帽山實時圖片的意見好越參半，其中在Facebook「大帽山觀景台」群組，有網民認為實時圖片方便市民知道是否出現雲海等現象，屆時可因應情況登山拍攝；惟有網民表示，「本身已經人多，如果知道有雲海，咁就一定仲多人」；亦有人笑稱「估估下先有神秘感」。

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責任編輯 李志強

