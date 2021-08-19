【施政報告】葉劉淑儀︰首要是化解「陸港矛盾」　籲分拆運房局

▲ 新民黨今向特首提交施政報告建議。（新民黨Fb圖片）

新民黨今就新一份《施政報告》向特首林鄭月娥提交建議，建議書主題為「促進人心回歸 香港走向光明」，除了要求增加土地供應、政府架構重組等，亦希望港府加強香港人國民身份認同。

新民黨主席葉劉淑儀認為，首要是化解「陸港之間的矛盾」，批評新高中學制課程嚴重「去中國化」，令年輕人沒有中國人的感受，希望未來可加強國民身份的認同。

新民黨亦提出政府架構重組，包括將運房局分拆為運輸局與房屋局，葉劉形容這是「立法會的共識」，她稱，明白現在未必是好時機，因本屆政府只餘少於一年的時間，而且找適合的官員也不容易，但下屆政府應考慮。另外又建議成立文化體育旅遊局。

至於土地供應方面，葉劉淑儀認為，過往政府不敢討論的選項，應重新討論，例如郊野公園邊陲地、濕地的緩衝地、新界祖堂地，長遠亦要考慮如何處理丁權、貨櫃碼頭、內河碼頭用地等。葉劉續指，粉嶺高爾夫球場生態價值高，交通或排水均有問題，香港並不缺乏土地，不需要用高球場的32公頃土地。

新民黨立法會議員容海恩則關注人口政策，建議提升照顧長者的免稅額，以及設2萬元生育津貼以刺激生育等。

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責任編輯：林曉君